OHAL'in kalkması turizmcileri sevindirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, dün yaptığı açıklamada, "Olağanüstü Hal 18 Temmuz'da son bulacak. Nokta" dedi. OHAL'in kalkmasının etkilerini değerlendiren turizmciler, zamanlamanın yerinde olduğunu vurgularken, imaj açısından da olumlu olacağını vurguladılar.

Gerçek Alanya'da yer alan habere göre, Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "OHAL, zaten istenmeyen bir durum. Ancak güvenlik için gerekli de bir durum. Kalkması her anlamda olumlu olacaktır. Ülkemizin imajına da önemli katkı yapacaktır" dedi.

"TURİZM SEKTÖRÜ ALIŞTI"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu ise, "Turizm şu anda belli bir seviyede. Artık alışıldı. Şu anda çok büyük bir katkı olmaz ama gelecek dönemde imaj açısından önemli" ifadelerini kullandı.

"ZAMANLAMA GÜZEL"

SKAL Alanya Başkanı Mehmet Nedanlı da, OHAL'in kaldırılmasının planlandığı zamanlamaya vurgu yaptı. Nedanlı, "Ağustos ayından itibaren yeni sezonun planlamaları yapılır, bu nedenle 18 Temmuz doğru bir tarih olur. Yeni iş anlaşmalarının yapılması uçakların arttırılması için bir güç oluşturur" diye konuştu.