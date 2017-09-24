Numan Kurtulmuş: Arap dostlarımızın Türkiye ilgisi artıyor

HERAKLES Lahdi, yeniden ait topraklara, Antalya'ya döndü. Antalya Müzesi'nde sergilenecek lahidin açılış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numar Kurtulmuş, burada katıldığı Başkant Kulisi programında sektörün gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

''BÜTÇESİZLİK NEDENİYLE KARINCA HIZIYLA...''

Türkiye'de büyük miktarda tarihi eser olduğunu belirten Kurtulmuş, bunların bütçesizlik nedeniyle karınca hızıyla günyüzüne çıkarılabildiğini ifade etti. Kurtulmuş, ''Müzecilik ve arkeoloji alanında çalışmalar büyük bir efor, niyet ve bütçe gerektiriyor. Belki bununla ilgili gelecekte özel sektörle işbirliği içinde çalılmalarımızı arttırmamız gerekecek. Türkiye'nin günyüzüne çıakrılan tahi zengilikleri toplamın yüzde 10'u bile değil.'' dedi.

'İKİ TEMEL ÖNCELİĞİMİZ VAR''

''Türkiye 2016 yılında 26 milyon civarında ziyaretçi ağırladı'' diyen Kurtulmuş, 2017 yılının ilk 8 ayında ağırlanan ziyaretçi sayısının ise 17 milyon olduğunu söyledi. Antalya'ya sadece dün 60 bin turist geldiğini ifade kaydeden Kurtulmuş, ''Turizmde ciddi bir şekilde toparlanmaya başladık. Bakanlığı devralınca iki stratejik hedef koyduk. Bunlardan birinicis Hindistan, Çin, Japonya gibi yeni pazarların kapısını çalmak. İkincisi ise ürün çeşitliliğini arttırmak. kapısını çaldığımız yeni pazarlarda ciddi bir orta sınıf var ve para harcamaya hazırlar. 2018 yılı Çin'de Türkiye yılı olacak. Farklı şehirlerde 50'ye yakın etkinliklerimiz olacak. Pazar çeşitlendirmesi birinci önceliğimiz.'' şeklinde konuştu.

''10-11 TURİZM ALANINDA DÜNYA İLE REKABET EDEBİLECEK DURUMDAYIZ''

Turizm için sadece deniz, kum ve güneşin yetmediğini belirten Numan Kurtuşmuş, ''Dağ, kaplıca, sağlık, kongre, inanç, spor gibi 10-11 alanda düya turizmi ile rekabet edebilecek durumdayız. Bunların üzerinde çalışıyoruz ve kısa süre içinde ürün çeşitlendirmesini sağlayacağız. Hedefimiz Türkiye'yi dünyanın ilk 3 turizmd estinasyonu arasına sokmak. 2018'de 2014 rakamlarına yaklaşıp, 2019'da ise bu seviyeyi aşmayı hedefliyoruz.'' dedi.

''TURİST SAYISI DÜŞTÜ AMA GELMEYE DE DEVAM EDİYORLAR''

Turist başına harcamanın düştüğünü hatırlatan Kurtulmuş, ''Turist sayısı önemli ama turizm geliri de önemli. Almanya'dan İstanbul'a 680 bin turist geldi. Sayı düştü, eyvallah ama bir yandan da gelmeye devam ediyorlar. Biz, turistin daha fazla para harcayacağı ürünleri ortaya koymalıyız.'' değerlendirmesinde bulundu.

''KARANLIK BİR ODA...''

''Karanlık bir oda, İslam ve Türk karşıtlığı üzernden siyaset geliştiriyor.'' diyen Kurtulmuş, Türkiye'nin dünya üzerinde pek çok alanda söz sahibi olması ve Cuhurbaşkanımızın sözünü esirgemeden söylemesi, rahatsızık yaratıyor ve turizmi de etkiliyor.'' şeklinde konuştu.

''ARAP DOSTLRIMIZIN TÜRKİYE İLGİSİ ARTIYOR''

''Arap dotlarımızın da Türkiye'ye ilgisi artmaya başladı.'' diyen Bakan Kurtulmuş, ''Onlar için de ürün çeşitliliği sağlayarak o bölgeden daha fazla turist alacağız. Karadeniz Araplar arasında çok popüler. Öte taraftan artık Araplar sahil bölgelerine de gelmeye başladı. Araplar Türkiye'de ciddi anlamda mülk de ediniyorlar. Kalabalık aileler oldukları için kendi evlerinde kalmayı tercih edenler de var.'' ifadelerini kullandı.

