Numan Kurtulmuş: 2018 için 38 milyon turist hedefliyoruz

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye turizmini hiçbir şekilde olumsuz etkilemediğini belirterek 2018 için en az 38 milyon turist hedeflendiğini bildirdi. Kurtulmuş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Kabulde konuşan Kurtulmuş, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'e rahmet diledi. Güzel'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Kurtulmuş, Güzel'in bıraktığı izin, "genç nesillere önemli bir izlek" olarak varlığını sürdürmesi temennisinde bulundu.

Suriye'nin Afrin bölgesini teröristlerden arındırmaya yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehir merkezinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından kontrol altına alınmasının büyük bir zafer olduğunu dile getiren, Kurtulmuş, harekatta yer alan tüm unsurları tebrik etti. Kurtulmuş, bu zaferin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yılına denk gelmesinin güzel bir tesadüf olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye böylece millet olarak 100 sene evvel hangi cesaretle, kararlılıkla emperyalistlerin karşısında durup bu Anadolu topraklarını savunma cesaretini gösterdiyse, dünyanın en büyük ordularını, en gelişmiş silahlarıyla donatılmış ordularını ve birliklerini nasıl 'Çanakkale geçilmez' diyerek durdurduysa aynı şekilde bir asır sonra emperyalistlerin bu sefer silahlandırarak başımıza bela etmeye çalıştığı terör örgütlerini Türkiye'nin içerisinde durdurduğu gibi Türkiye sınırları dışında da Afrin'de durdurdu. Oluşturulmak istenen terör koridorunun ilan edilmesi, bunun üzerinden terör devleti kurulması projesini Türk ordusunun, emniyet kuvvetlerinin, ÖSO'nun gayretli, fedakar ve cesur operasyonuyla sonlandırmış oldu."

Kurtulmuş, bu milletin yeri geldiği zaman bir ve beraber olacağını Afrin'deki harekatta gösterdiğini belirterek, sahada kazanılan bu büyük zaferin, terör örgütlerini tamamen ortadan kaldıracak şekilde masada da siyasi zafere dönüşmesini temenni etti.

"2018'de güçlü büyümeyi sürdüreceğimiz bir yıl olacak"

Kurtulmuş, turizmde 2018 beklentileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geçen birkaç yıl içerisinde her biri kendi başına büyük bir olay olarak görülmesi gereken önemli gelişmelerin yaşandığını aktaran Kurtulmuş, Rus uçağının düşürüldüğünü, terör örgütlerinin Türkiye'de patlattıkları bombalarla turizmi ve yabancıları hedef alarak terör saldırıları düzenlediklerini hatırlattı. Devletin ve sistemin bütün işleyişini bozup Türkiye'yi bir iç savaşa doğru yönlendirmek niyetiyle yapılan 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığını anımsatan Kurtulmuş, geçen yıl Avrupa'daki genel seçimlerde Avrupa siyasetinde yükselen İslam karşıtlığı ile Türkiye düşmanlığı üzerinden söylenen sözlerle Türkiye'nin turizm sektörünü ve ekonomisini etkileyecek kara propagandalar yapıldığını bildirdi. Kurtulmuş, "Başka bir ülke olsa bunlardan sadece bir tanesiyle karşılaşsa toparlanması çok mümkün olmayabilirdi. Türkiye, hem ekonomisi hem de özelde turizm sektörü bakımından 2017 yılında çok büyük bir geri dönüş ortaya koymuş oldu. 2017'de Türkiye, ekonomik büyümesi itibarıyla yüzde 7,2'lik büyüme seviyesine ulaştı. Bu OECD ülkeleri arasında birinci sırada olmamız demektir. Bu kadar badire atlatıyor olmamıza rağmen Türkiye ekonomisi güçlü şekilde büyüme trendlerine devam ediyor. 2018'de aynı şekilde güçlü büyümeyi sürdüreceğimiz bir yıl olacak." diye konuştu. Bakan Kurtulmuş, 2015 ve 2016'da "dip nokta"ya gelen Türkiye turizminin 2017'de hızlı şekilde dönüş yaptığını ifade ederek, "Geçtiğimiz yıl, 32 milyon 400 bin yabancı turisti ağırladık, 26,5 milyar dolar da turizm geliri elde etmiş olduk. Bu bizim için önemli bir başarıdır, çok kuvvetli bir geri dönüştür. Turizm sektörümüzün ciddi şekilde krizlere dayanıklı olduğunu ortaya koyan bir sonuçtur. Bundan sonraki yıl, bu yıl da çok daha iyi olacak." dedi.

"Rusya'dan gelecek misafirlerimizin sayısı 6 milyon"

Geçen iki hafta içerisinde iki önemli uluslararası turizm fuarı gerçekleştirildiğini, bunlardan birisinin Berlin Fuarı olduğunu dile getiren Kurtulmuş, orada Türkiye pazarını yöneten tur operatörleriyle turizm şirketlerinin CEO'larıyla yapılan görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Geçen yıla nazaran Almanya piyasasında yüzde 100'e yakın artışlar yaşandığını aktaran Kurtulmuş, bu yıl 5 milyon Alman turist seviyesine ulaşacağını vurguladı. Kurtulmuş, Moskova Fuarı'nda ise Rusya pazarını yönlendiren kuruluşların üst düzey yöneticileriyle toplantılar yaptıklarını ve bu ülkeden gelen rezervasyon sayılarında da yüzde 70-130 oranında artışların bulunduğunu kaydetti. Numan Kurtulmuş, "Bu da şu anlama geliyor, bu sene Rusya'dan gelecek misafirlerimizin sayısı 6 milyon civarında olacak belki de daha da yukarı çıkacaktır. Bütün bu rakamları topladığımızda 2018 yılı için inşallah gelişmeler böyle devam ederse en az 38 milyon civarında bir turist hedefimiz var. Sektörden arkadaşlarımız daha üst rakamları da tahmin ediyorlar. İnşallah 2018 yılı çok güzel şekilde sonlandırılacaktır." değerlendirmesini yaptı.

"2018 yılı Çin Halk Cumhuriyetinde "Türkiye yılı" olarak ilan edildi"

Üst düzey siyasi temaslar sonucunda, Almanya'yla yaşanan gerginliğin yerini, Almanya ve Türkiye arasında yeni iş birliğine dayalı anlayış ve müzakere çerçevesinde yürütülecek bir döneme bıraktığını dile getiren Kurtulmuş, bundan dolayı da memnuniyet duyulduğunu söyledi. Kurtulmuş, Türkiye ve Rusya ilişkilerinin geleceği bakımından da olumlu gelişmeler yaşandığına değindi. Türkiye ve Rusya arasında turizmin gücünü kullanarak yumuşak bir güç oluşturarak iki ülkeyi yakınlaştırmak bakımından önemli imkanlar bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Örneğin, Doğu Akdeniz'de Rusların da katılacağı ortak destinasyonlar üzerinden cruise gemileri ile bazı paketlerin oluşturulması, Karadeniz'de Ruslar ve Karadeniz'e komşu ülkelerle ortak paketler oluşturulması turizm sektörünün bize verdiği imkanı ülkeleri ve halkları yakınlaştırmak bakımından kullanılacak enstrüman olduğunu ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.

Numan Kurtulmuş, Almanya ve Rusya ile olan ilişkilerin daha ileri noktaya gitmesi ve turizm alanındaki iş birliklerinin kuvvetli şekilde yol alması bakımından 2018 yılı açısından umutlu olunduğunu ifade etti. Türkiye'nin Uzakdoğu Asya pazarlarına açılma zorunluluğunu stratejik hedef olarak belirlediğini kaydeden Kurtulmuş, 2018 yılının Çin Halk Cumhuriyetinde "Türkiye yılı" olarak ilan edildiğini, çok sayıda etkinlikle Türkiye yılının Çin'de kutlandığını kaydetti. Kurtulmuş, gelecek yılın da Japonya'da "Türkiye Yılı" olması temennisinde bulundu. Bakan Kurtulmuş, turizm sektöründeki bütün ortaklara destek olacak mahiyette önemli destekleri ortaya koyduklarını hatırlattı.

"Türkiye turizmini olumsuz etkilemeyecektir"

Bir basın mensubunun, "Afrin operasyonunun önümüzdeki süreç içerisinde turizme etkisini nasıl görüyorsunuz?" sorusuna Kurtulmuş, "Afrin operasyonu başladığı ilk günlerde hem içeride hem dışarıda özellikle uluslararası alanda çok sık sorulan bir soruydu bu. Çok şükür operasyonun en zor kısımlarının icra edildiği geçtiğimiz 58 günde bile Afrin operasyonu Türkiye turizmini en ufak şekilde olumsuz etkilememiştir. Operasyonun bu kısmı başarıyla sonuçlandı, bunun hiçbir şekilde Türkiye turizmine olumsuz etkisi olmayacaktır." yanıtını verdi.

Bu harekatın Türkiye topraklarıyla ilgili olmadığının, Türkiye'ye gelecek misafirleri etkilemeyeceğinin çok rahat şekilde anlatıldığını belirten Kurtulmuş, harekatın Türkiye sınırları dışında ve Türkiye'nin sınırlarını korumak için yapıldığını, kararlılıkla ve başarıyla sürdüğünü ifade etti. Kurtulmuş, "Başarıyla bu sonucun elde edilmiş olması nasıl içeride bize moral ve motivasyon sağlıyorsa aynı şekilde Türkiye'ye gelmek isteyen turistler bakımından da Türkiye'nin tamamen tehlikesiz bir yer olduğuna dair algıları yükseltiyor, tur operatörleri bakımından da yeni bir motivasyon unsuru oluyor. Afrin operasyonu nasıl seyrederse seyretsin bundan sonraki aşamaları Türkiye turizmini olumsuz etkilemeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.