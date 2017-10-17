Norveçli turistin Alanya tanıtımı

TATİL için 2012'de geldiği ve çok beğendiği Alanya'da yaşamaya karar veren 67 yaşındaki Norveçli Steinar Johansen, Türkiye'ye gelen Norveçli turist sayısını artırmak için çektiği fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıyor. Batı medyasında yer alan asılsız haberlere karşılık, sosyal medya hesabından JaJegReiser (Evet, ben gidiyorum) adlı grup oluşturan Johansen, Alanya Kalesi başta olmak üzere tarihi ve turistik mekanları, doğal güzellikleri ve lezzetleri anlatıyor. Sosyal medya aracılığıyla 12 bin Norveçliye ulaşan Johansen, Avrupa medyasında Türkiye ile ilgili negatif haberlerden dolayı Türkiye'ye tatile gelmeyen kendi vatandaşlarını sosyal medya aracılığıyla ikna etmeye çalışıyor.

'KİMSEYİ DİNLEMEYİP TÜRKİYE'YE GELDİK'

Adeta Türkiye'nin turizm gönül elçisi olan Johansen, altı yıl önce emekli olduktan sonra Türkiye'de yaşamaya karar verdiğini ifade etti. Ziyaret ettiği Kıbrıs'ta kendisine "Türkiye'ye gitmemesi" gerektiğinin söylendiğini aktaran Johansen, "Onları dinlemedik, Türkiye'ye geldik. Türkiye'nin korkulacak yer olmadığını, aksine insanlarının sevecen, cana yakın, havasının, denizinin, güneşinin mükemmel olduğunu gördük. Gördüğüm güzellikler karşısında burada yaşamaya karar verdim" dedi. Antalya'nın köylerine kadar her bölgesini gezdiğini anlatan Johansen, Türkiye'ye daha fazla kişinin gelmesini sağlamak için çalışma başlattığını belirtti.

'BUGÜNE KADAR 12 BİN KİŞİYE ULAŞTIM'

Türkiye'nin güvenli ve bütün güzelliklere sahip olduğuna dikkati çeken Johansen, şunları kaydetti: "Denizi, kumu, güzel insanları varken Türkiye'ye neden daha çok insan gelmiyor' diye düşündüm ve sosyal medyada JaJegReiser (Evet, ben gidiyorum) adlı bir grup kurdum. Türkiye'nin güzelliklerini paylaştığım gruba yapılan yorumlarda gördüm ki insanlar yurtdışındaki medya gibi düşünmüyor. Buraya gelen insanlar Türkiye'nin çok güzel, yaşanacak bir yer olduğunu biliyor. Grupta şu ana kadar 12 bin kişiye ulaştım. Türkiye aleyhine yapılan olumsuz haberler, daha çok tiraj ve okunma kaygısına bağlı yapılıyor. Hedefim Türkiye'de 40 bin civarındaki Norveçli turist sayısını 400 bine ulaştırmak. Bunun için de elimden geleni yapmak istiyorum. Görüntüleri sosyal medyada paylaşıyorum. Aynı zamanda bir blog hazırladım. Sosyal medya aracılığıyla Alanya'yı ve Türkiye'yi anlatmaya çalışıyorum. Bu iş için 15 bin lira para harcadım."

