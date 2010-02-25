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Nabza göre antrenman

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun (TBF) 2010 yılı hazırlık kampları devam ediyor. Alanya’da kampa giren 17 sporcudan oluşan Büyük Erkekler A Milli Takımı, nabza göre antrenman yapıyor

Nabza göre antrenman

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun (TBF) 2010 yılı hazırlık kampları devam ediyor. Alanya’da kampa giren 17 sporcudan oluşan Büyük Erkekler A Milli Takımı, nabza göre antrenman yapıyor

25 Şubat 2010 Perşembe 00:00
Nabza göre antrenman
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 22 ŞUBAT - 10 Mart 2010 tarihleri arasında Alanya’da Kleopatra Alaiye Otel’de hazırlık kampına giren Büyük Erkekler A Milli Takımı, 2012’de yapılacak olan Londra Olimpiyatları’na hazırlanıyor. Bisiklet ve üzerlerinde taşıdıkları manyetik cihazdan oluşan nabız monitörleriyle her sabah Alanya-Manavgat arasında D-400 Karayolu üzerinde 17 sporcu, günlük antrenmanlarını deniz ve orman havasında sürdürüyor.
Nabız Monitörlerini 3 yıldır kullandıklarını, sporcunun yaptığı antrenman karşısında vücudun gösterdiği tepkiyi bu monitörlerin büyük yardımı olduğunu belirten antrenör Suat Toygar, bu sayede sporcuya özel en uygun antrenmanı planlama imkanının doğduğunu söyledi.
Toygar, “Bu da sporcumuzun vücudunda çok yüksek bir baskı oluşturmadan bile oldukça yüksek kalitede antrenman yapmamıza olanak tanıyor” dedi.
Kampın ana temelinin ise uzun vadede sporcunun hedefleri doğrultusunda sezonu olabildiğince uzun tutabilmesini olduğunu anlatan Toygar, “Bu hazırlık kampımızda da sezon öncesi kamplarda edinilen sağlam mukavemet temeli üzerinde bu sezonda en uygun sürat ve güç çalışmaları yaparak özellikle uluslar arası müsabakalarda milli takımımızın üst düzey başarılara çıkaracak olan güç ve sürat gibi en önemli faktörleri geliştirmek hedeflenmiştir” diye konuştu.
Suat Toygar, hazırlık kampının sonunda Büyük Erkekler A Milli Takımından Miraç Kal, Selçuk Türkçetin, Mustafa Sayar, Ali Rıza Tanrıverdi, Adil Kurkut ve Ali Osman Usta’nın 13-17 Mart 2010 tarihleri arasında Libya Turu ve 19 Mart’ta El Fetih müsabakalarına katılmak üzere Libya’ya gideceklerini sözlerine ekledi.
KAMPA KATILANLAR
Hazırlık kampı şu isimlerden oluşuyor: Ahmet Harmancı (Kamp Müdürü), Suat Toygar (Antrenör), Zakir Gacarlı (Fizyoterapist), Sabri Bayizit (Mekanistyen), Yusuf Ezilgan (Masör)
Sporcular: Miraç Kal, Selçuk Türkçetin, Mustafa Sayar, Ali Rıza Tanrıverdi, Adil Kurkut, Ali Osman Usta, Serhat Sert, Bünyamin Özdemir, Hüseyin Özcan, Gökhan Hasta, Uğur Marmara, Murat Çiftçi, Secehattin Dalkırlı, Sefa Alpaslan Koçay, Hasan Aslan, Ahmet Akdilek, Fatih Harmancı

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Son Güncelleme: 21.12.2012 17:10
Anahtar Kelimeler:
nabza göre antrenman
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