Nabi Avcı’dan turizmcilere destek müjdesi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’dan turizm sektörüne uçak desteği müjdesi geldi. Bakanlar Kurulu kararı ile uçuşlara verilen yakıt desteğinin yıl sonuna kadar uzatılmasının olumlu etkilerini Antalya’da görmeye başladıklarını belirten Avcı, “Önümüzdeki yıl da benzer teşviklerin devam etmesinde yarar görüyoruz” dedi.

TBMM’de milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Avcı, Türkiye’ye turist getiren seyahat acentelerine uçuş başı 6 bin dolarlık yakıt desteğinin ilk olarak 1 Nisan-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında verildiğini vurguladı.

''YARARINI GÖRDÜK, ÖNÜMÜZDEKİ YIL DA DEVAM ETMELİ''

Bakanlar Kurulu kararıyla Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum, İzmir Adnan Menderes ve Kütahya Zafer havalimanlarının iniş gerçekleştirilecek meydanlar olarak destekleme kapsamına alındığını hatırlatan Avcı, uçaklara verilen desteğin daha sonra önce 31 Ağustos’a, ardından da yıl sonuna kadar uzatıldığını kaydetti.

Uçuş desteğinin etkilerini özellikle Antalya’da görmeye başladıklarını dile getiren Avcı, “Önümüzdeki yıl da benzer teşviklerin devam etmesinde yarar görüyoruz” dedi.

‘'TEMMUZ 2018 TARİHİNE KADAR DEVAM ETMELİ’'

Avcı’nın açıklamaları turizmcileri de heyecanlandırdı. Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) Başkanı Murat Ersoy, “Bize göre teşviklerin şimdi ilan edilip Temmuz 2018’e kadar devam etmesi gerekiyor. O zaman sağlıklı bir yapıya ulaşır. Ondan sonra gerek olmayacağını düşünüyoruz. Ama teşviklerin geç açıklanması, etkisini azaltıyor. Bunların önceden duyurulması gerekiyor. Erkenden açıklansın ki, tur operatörleri ve tarifeli hava yolları Türkiye’yi planlama dışı bırakmasınlar” diye konuştu.

'‘TEŞVİKLERİN SÜRMESİ SEKTÖRE KATKI YAPACAK’'

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da Bakan Avcı’nın turizm sektörüne ilişkin konuşmasını çok olumlu bulduğunu, sektöre verilecek desteklerin çok önemli olduğunu belirtti.

Sektörün sıkıntılı bir süreç yaşadığını vurgulayan Osman Ayık, “Turist sayısı ve finansman açısından teşviklerin önümüzdeki yıl da bir şekilde devrede olması çok önemli katkılar yapacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

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