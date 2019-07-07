MÜSİAD'tan turizm buluşması

ALANYA Şube Başkanı Mustafa Durusoy’un da katıldığı toplantıda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin sahip olduğu potansiyellere vurgu yapan yeni döneme ilişkin beklentilerini dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati’nin de katıldığı MÜSİAD 102. GİK toplantısında "Yeni Turizm Kaynaklarıyla Şehir Ekonomilerinin Geliştirilmesi" başlıklı "Vizyoner Anadolu Buluşmaları" gerçekleştirildi. MÜSİAD Kastamonu Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen panele Alanya’dan Mustafa Durusoy da katıldı. Artık hedefin ekonomik istikrar, kalkınma ve sosyal refah olduğunu vurgulayan Abdurrahman Kaan, “4,5 yıllık seçimsiz bir yönetim sürecinde kamusal dönüşümlerin tamamlanması, ekonomik reformların netleşmesi, istihdamın desteklenerek sosyal refah ortamının iyileştirilmesi ve ülkemizin yeniden büyüme trendini yakalaması ortak gayemiz olmalıdır. Bizler iş insanlarıyız, siyasetle doğrudan ilişki kuramaz ya da siyasi hamlelere dahil olamayız, olmamalıyız. Dolayısıyla seçimler ya da son dönemde ülke gündemimizde olan gelişmeler ve uluslararası siyasi hamlelere tanıklık ettiğimiz bu günler, bizleri yolumuzdan alıkoymamalı. Yolumuz, güçlü Türkiye yolu” temennisinde bulundu.

‘TURİZM POTANSİYELİMİZİ ORTAYA KOYAMIYORUZ’

Türkiye’nin son iki yılda turizmde yakaladığı ivmeyi sürdürmesi gerektiğini anlatan Kaan, “Dünyada önemli turizm bölgelerinden biri olarak görülen Türkiye’nin turizmde gösterdiği performansa ve gelişimine baktığımızda memnuniyet verici bir tablo ile karşılaşıyoruz. Ancak diğer taraftan dünyadaki rakiplerimiz karşısında büyük avantajları elimizde bulunduruyorken, bunları yeterince kullanamıyoruz. Anadolu toprakları termal, kültür, doğa, sağlık, gastronomi gibi birçok açıdan zenginliklerle dolu" dedi.

Etkinlik sonunda MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve Şube Başkanı Mustafa Şensoy katılımcılara plaketlerini verdi.