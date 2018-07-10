Moskova'da 2'nci kez ' Türk Festivali ' düzenlenecek

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) öncülüğünde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ile Türkiye'nin kültürel, sanatsal, tarihi değerlerini Moskova'ya taşıyan "Türk Festivali"  geçtiğimiz yıl ilk kez yapıldı

Moskova'da 2'nci kez ' Türk Festivali ' düzenlenecek
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BÜYÜK ilgi gören festivale 150.000'den fazla ziyaretçi akın etti.  Türkiye'nin farklı bölgelerinden katılan destinasyonlar, oteller ve tur operatörleri, Rus ziyaretçilere  Türkiye'nin  turistik değerlerini tanıtma olanağı buldu. Ziyaretçi profilinin oldukça yüksek olduğu festivalde, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği(AKTOB) bölge ve üye otellerin tanıtımını yapmak üzere yer alacak.  Festivale ilişkin değerlendirme yapan AKTOB Başkanı Dr. Erkan YAĞCI; "Festivaller pozitif algının oluşturulduğu en önemli marketing aracı, dünyada marka olan festivallere "Türk Festivali" de eklenecektir. Moskova'da geçtiğimiz yıl gerçekleşen organizasyon bu konuda başarılı bir sınav verdi. Geleneksel hale getirilerek farklı pazarlarda uygulanması yönünde desteğimiz devam edecek." dedi.  

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