MITT Moskova Fuarı sona erdi

13 MART Salı günü başlayan ve dün itibariyle sona eren MITT Moskova Turizm Fuarı’nda Alanya tanıtımı yapan Alanyalı turizmciler, Alanya destinasyonuna ilginin oldukça yoğun olduğunu ve Rus pazarında bu yıl en az yüzde 40 artış yaşanacağını, Alanya'ya ise 1 buçuk milyon Rus turist beklendiğini belirterek, büyük umutlarla geri döndüklerini söylediler. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un yanısıra Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı fuara Alanya'dan da çok sayıda turizmci katılarak, tanıtım çalışmalarına destek vermişti. Alanya standını ziyaret edenler arasında Çavuşoğlu'nun yanısıra 'Rusya'nın Tarkan'ı olan ünlü şarkıcı Avraam Russo da vardı. Aynı zamanda ALTAV Başkanı da olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de MITT Moskova Turizm Fuarı'na katılmış, ancak Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın Diyarbakır'da şehit düşmesi ve naaşının Alanya'da toprağa verilmesi nedeniyle fuarı yarıda keserek Alanya'ya dönmüştü. Öte yandan fuarda ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, ALTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kamburoğlu, Alanya Sağlık Turizmi Derneği (ALSTUD) Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Birgen, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Alanya Belediye Meclis Üyesi turizmci Eray Erdem, Elite Group sahiplerinden Mevlüt Görücü ve SKAL Alanya Başkanı Mehmet Nedanlı çalışmalarına devam etmişlerdi. Fuarda Alanya, yaklaşık 50 metrekarelik özel tasarlanmış stantla Rus ziyaretçilere ve dünyanın dört bir yanından katılan acentecilere tanıtıldı. Stantta Alanya’ya özgü hediyelikler, Alanya ipeğinden broşlar, tanıtım filmi gösterimi gibi çeşitli materyal ve etkinlikler de hediye edildi. Alanyalı temsilciler, Rus pazarında bu yıl en az yüzde 40 artış yaşanacağını belirterek fuarın oldukça verimli geçtiğini ifade ettiler.