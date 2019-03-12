MITT Moskova Fuarı başladı

TÜRKİYE’NİN iki büyük pazarından biri olan Rusya’nın en önemli turizm fuarı MITT Moskova kapılarını açtı. 14 Mart’a kadar devam edecek olan fuarda, Rusya pazarından turist almaya çalışan ülkeler tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütüyor. 26. kez kapılarını açan fuarda Alanya’dan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Türkiye Seyahat Acenteleri (TÜRSAB) Alanya Yöre Temsil Kurulu (YTK) temsilcileri ve Alanyalı turizmciler de yerlerini aldı.

TÜRKİYE STANDI KÜÇÜLDÜ

Bu yılki MITT Moskova Fuarı'nda Türkiye standının 4’te 3 oranında küçüldüğü görüldü. Daha önce 1.200 metrekare alana yayılan Türkiye standı, bu yıl 300 metrekareye düşürüldü. Fuarda Türkiye’nin alanında stant açan otel sayısının da hayli azaldığı dikkat çekti. Türkiye standının bulunduğu alanda, Bakanlığın haricinde 3 ayrı stant daha bulunuyor. Bunlar TÜRSAB, BETUYAB ve Liberya Hotels’in açtığı stantlar. Türkiye standında bu yıl, her yıl kurulan sahnenin olmadığı ve ortak alanların ortadan kalktığı gözlerden kaçmadı. Türkiye’nin kullandığı holün yarısı bu yıl MITT Fuar idaresi tarafından kullanılıyor. Bu yıl MITT’te Türkiye standındaki küçülmede, bakanlığın fuarlara ilişkin yeni stratejisi ve stant ücretlerinin temel rol oynadığı belirtiliyor.



TÜRSAB DEV STANTLA FUARA KATILDI

Bu yılki MITT Moskova Fuarı'na TÜRSAB, ITB Berlin’de olduğu gibi, büyük bir stantla katıldı. Fuarda 175 metrekarelik bir stant alanı alan TÜRSAB, yine ITB’de olduğu gibi, B2B görüşmeler için turizmcilerin buluşma alanı oldu. Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türkiye standını ziyaret ederek katılımcılarla görüştü.