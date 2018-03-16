MITT Moskova Fuarı Alanyalı turizmcinin yüzünü güldürdü

RUSYA’NIN en büyük uluslararası turizm fuarı MITT Moskova tamamlandı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı bölgelere ayrılmış toplamda bin 200 metrekarelik alanda Türkiye tanıtımı yaptı. Alanya’nın da tanıtıldığı bu alanların dışında Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) 50 metrekarelik özel yapım ayrı bir stantla bölgesini ön plana çıkardı. 7-11 Mart arasında Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen ITB’de ilgi ve katılımın daha fazla olduğunu fakat MITT Moskova’nın da geniş potansiyelinden dolayı Rusya pazarı için çok önemli bir fuar olduğunun altını çizen ALTAV ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Almanya’dan sonra Rusya’da da yükselen grafik Alanya’nın dinamosu olan bu iki pazarda memnuniyet yarattı” dedi. Aynı zamanda ALTAV’ın da başkanı olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in fuarın ilk gününde birebir tanıtım çalışmalarına ve görüşmelere katıldığını söyleyen Dahaoğlu, “Başkanımızın bizzat tur operatörleriyle bir araya gelmesi ve sektöre olan desteği ikili görüşmelerde elimizi güçlendiriyor” dedi. Fuarda Dahaoğlu ile birlikte ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Birgen de yer aldı.

‘GZP’YE DESTEK SÜRECEK’

Fuar alanında yaptığı görüşmelerle ilgili bilgi veren Dahaoğlu, şunları söyledi: “Anex Tour Genel Müdürü Vural Karasu, kendi şirketleri olan Azur Air’in Rusya sivil havacılık izinleriyle ilgili sıkıntılarının çözülme noktasına geldiğini, Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun da konudan haberdar olduğunu ve ilgilendiğini dile getirdi. 2018 yılında Rusya’dan 1 milyon kişiyi hedeflediklerini ve Gazipaşa Alanya Havalimanı’na (GZP) desteklerini sürdürerek uçmaya devam edeceklerini söyledi.

‘ANTALYA’YA UÇUŞ ARTACAK’

Kilit Global Genel Müdürü Sezgin Özer ile yapılan görüşmede yaz sezonu planlamalarında Teztour için 500 bin ve Biblo Globus için 300 bin kişi olmak üzere toplam 800 bin kişi getirmek istediklerini söylediler. Ayrıca Türk Hava Yolları’nın (THY) Moskova-Antalya seferine mevcudu arttırarak haftada 2 büyük ve 2 küçük uçak daha koymayı düşündüklerini belirttiler.

‘RUSYA BAŞKANLIK SEÇİMİ REZERVASYONLARI ETKİLEDİ’

TUI Kontrat Müdürü Ufuk Menekşe ise 2017 yılında 200 bin kişiye tatil sattıklarını fakat 2018 hedeflerinin 350 bin kişi olduğunu dile getirirken şu an rezervasyonlarda az da olsa bir düşme olduğunu bunun nedenini ise pazar günü ülke genelinde yapılacak olan başkanlık seçimine bağladıklarını söyledi.

‘TÜRKİYE’NİN YILI OLACAK’

Need Travel’dan Özgür Üregen de önceki yıllarda sadece toplantı grupları yaptıklarını fakat bu sene Türkiye’nin yılı olacağını öngördüklerini ve bu nedenle ilk defa normal satışlara da başladıklarını ve ilk sene için hedeflerinin 15 bin kişi olduğunu, kışın toplantı grupları ile birlikte 30 bin kişiye çok rahatlıkla ulaşabileceklerini dile getirdi.

‘MİSAFİRLERİN YÜZDE 45’İ ALANYA’YI TERCİH EDİYOR’

Bu pazarın diğer bir büyüğü olan Intourist’in Kontrat Müdürü Burcu Yörü ile yaptığımız söyleşide Rusların Türkiye’nin yerine koydukları başka bir destinasyon olmadığını, gelen misafirlerin yüzde 45’ini Alanya’da ağırladıklarını ve 2017 yılında 496 bin kişi yapmışken 2018 yılında 700 bin kişi hedeflediklerini ve buna göre uçak koltuklarını ve yatak kapasitelerini netleştirdiklerini söyledi.

‘YÜZLER GÜLECEK’

Pazarın en büyüklerinden biri olan Coral-Odeon Travel ise bu fuarda stant almadı. Fakat hem otel işletmecilerini hem de acente temsilcilerini bir araya getirmek için bir gece düzenlediler. Ayrıca Atlasjet’in fuar alanının birçok salonunda tanıtım çalışması yapması bu havayolu şirketinin Rusya’dan Türkiye’ye uçuş sayısını ve bölgelerini arttıracağı olarak algılandı. Görüşmelerde alınan duyumlar da bu yöndeydi ve bu gelişme sektörü heyecanlandırdı.

GÖZLER KIZIL MEYDAN’DA

Yapılan görüşmeler sonucunda açıklamada bulunan ALTAV ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise “Gözüken o ki Anex’in uçak sıkıntısı çözüldükten sonra ve Rusya Devlet Başkanlığı seçimi atlatıldıktan sonra turizmcinin beklentisi olan 5 milyon sayısına ulaşmak zor olmayacak” şeklinde açıklama yaptı.