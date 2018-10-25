Mısır Türkiye'den ne kadar Rus turist alır?

MISIR'IN Moskova Büyükelçisi İhab Nasr, Putin ve Sisi tarafından alınan kararın hayata geçirilmesi için aktif olarak çalıştıklarını açıkladı. Nas, ''Rus meslektaşlarımızla birlikte gereken adımları atıyoruz. Umarım yakında olumlu sonuç elde ederiz.'' diye konuştu.

''SON DÜZENLEMELERİ YAPIYORUZ''

İki ülke arasındaki hava ulaşımının yıl sonuna kadar normale dönüp dönmeyeceği sorusuna yanıt vermekte zorlanan Mısırlı diplomat, "Teknik temaslar kapsamında son düzenlemeleri yapıyoruz. Öyle olmasını umuyorum. Ne kadar erken olursa o kadar iyi" dedi.

Öte taraftan, Rusya'dan Mısır'a charter uçuşlarının başlamasının Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini değerlendiren Intourist Genel Müdürü Sergey Tolçin, Mısır’a seferlerin yeniden başlamasından sonra Türkiye’ye giden Rus turist sayısında 500 bin ile 1 milyon arasında bir azalma olabileceğini belirtti.

Tolçin konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Mısır'a charter seferleri yeniden başlarsa, orta mesafeli uçuşlar, ertelenmiş talepler ve indirimler hesaba katılırsa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayland da dahil çok ciddi bir rekabet doğacaktır. Türkiye ile ilgili fazla problem olmaz, bu ülkeye olan turist akışında Nisan, Mayıs'la beraber Eylül ve Ekim aylarının ikinci yarısında azalma yaşanabilir. Türkiye 500 binden 1 milyona kadar Rus turisti kaybedebilir."

Geçtiğimiz günlerde Mısır'ın charter uçuşlarına açılmasına ilişkin değerlendirme yapan Rus tur operatörleri, yasağın kalkmasını takip eden iki hafta içinde Mısır'a operasyonlara başlayabileckelerini açıklamışlardı. Tur operatörlerinin yaptığı değerlendirmede, Mısır'ın tartışmasız en uygun fiyatlı destinasyon olacağı ve Rusya seyahat pazarında resmi değiştireceği yorumları yapılmıştı.

Dün AKTOB'un yemeğinde konuşan Başkan Erkan Yağcı ise, Mısır'ın açılmasının Türkiye'yi olumsuz etkilemeyeceğini, hatta Türkiye'deki turizmin daha kaliteki hale gelmesini sağlayacağını ileri sürmüştü.

KAYNAK: TURİZM GÜNCEL