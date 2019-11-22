Mısır turizmi tüm zamanların rekorunu kırdı

2010 yılında başlayan 'Arap Baharı' olayları ile sarsılan, sonrasında uzun süre kargaşa yaşayıp, terör olaylarına ve bir askeri darbeye maruz kalan Mısır turizminin güçlü bir şekilde toparlandığı belirtildi.İngiltere'den uçuş kısıtlamalarının yeni kalktığı, Rusya'dan (ene büyük pazarı) uçuş yasağının ise devam ettiği Mısır, 2018-2019 sezonunda tüm zamanların en yüksek turizm gelirine ulaştığını açıkladı. Mısır Turizm Bakanı Rania Al-Mashat 2018-19 turizm sezonunda 12.5 milyar dolarla tüm zamanların turizm geliri rekorunu kırdıklarını açıkladı. Ülkeye giden turist sayısının ise hızla 2010 seviyesine yaklaştığını kaydeden Al-Mashat, 2019 yılı bittiğinde turist sayısında da 2010 seviyesine ulaşacaklarını açıkladı.