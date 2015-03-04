Milletvekili aday adayları ITB Berlin'de

en büyük turizm fuarı ITB Uluslararası Turizm Fuarı, bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı. Alanya, 30 yıl aradan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bağımsız olarak ilk kez ITB Uluslararası Turizm Fuarı’nda tanıtım standı kurdu. AKP Aday Adayı Övünç Özkan, Kültür ve Turizm Bakanı eski Yardımcısı AKP milletvekili Aday Adayı Abdurrahman Arıcı ve

CHP Aday adayı Çetin Osman Budak Alanya

standını ziyaret etti.