Milletvekili aday adayları ITB Berlin'de

04 Mart 2015 Çarşamba 14:03
DÜNYANIN en büyük turizm fuarı ITB Uluslararası Turizm Fuarı, bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı. Alanya, 30 yıl aradan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bağımsız olarak ilk kez ITB Uluslararası Turizm Fuarı’nda tanıtım standı kurdu. AKP Aday Adayı Övünç Özkan, Kültür ve Turizm Bakanı eski Yardımcısı AKP milletvekili Aday Adayı Abdurrahman Arıcı ve CHP Aday adayı Çetin Osman Budak Alanya standını ziyaret etti.
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Son Güncelleme: 04.03.2015 14:15