Milenyum nesli bedava seyahat için nelerden vazgeçebilir?

18-35 yaş arasındaki gençlerin seyahati konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Contiki, milenyum gençliği için seyahatin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymak amacıyla gençlere 'ücretiz bir seyahat için nelerden vazgeçersiniz?' sorunsunu sordu.

Araştırma sonuçları, gençler için seyahatin Netflix, alkol hatta seksten daha önemli olduğunu ortaya koydu.

18-36 ayaş arasındaki gençlere, 'Dünyada 6 ay ücretsiz seyahat etmek için nelerden vazgeçerdin?'' sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 80'i Netflix üyeliğinden, yüzde 77'si kahveden, yüzde 73'i alkolden ve yüzde 60'ı karbonhidrattan vazgeçebileceğini beyan etti.

Araştırmacıları en çok şaşırtan ise katılımcıların seks ile ilgili yanıtı oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 57'si, 6 aylık cüretsiz bir dünya turu için seksten vazgeçebileceğini beyan etti.

Ancak iş telefona geldiğinde durum değişiyor. Katılımcıların sadece yüzde 41'i ücretsiz seyahat için telefonundan vazgeçebileceğini söylüyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2018, 17:31