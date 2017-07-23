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MHP'li milletvekili hayatını kaybetti

MHP eski Kayseri Milletvekili ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) eski öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş, 71 yaşında hayatını kaybetti. Kronik lenfositer lösemi hastalığını nedeniyle yaşamını yitiren Üstünbaş için ERÜ’de tören düzenlendi

MHP'li milletvekili hayatını kaybetti

MHP eski Kayseri Milletvekili ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) eski öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş, 71 yaşında hayatını kaybetti. Kronik lenfositer lösemi hastalığını nedeniyle yaşamını yitiren Üstünbaş için ERÜ’de tören düzenlendi

23 Temmuz 2017 Pazar 17:23
MHP'li milletvekili hayatını kaybetti
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BİR süredir tedavi gören ve hayata tutunamayan Üstünbaş için ERÜ Tıp Fakültesi Dersliklerinde tören düzenlendi. Törene, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Kayseri Tabipler Odası Başkanı Hüseyin Per, Üstünbaş'ın ailesi ve birlikte mesai yapan öğretim görevlisi arkadaşları katıldı.

Tören, Hasan Basri Üstünbaşın öz geçmişinin okunması ile başladı. Ardından konuşan Rektör Muhammet Güven, "Bizim için zor bir gün. Ben hocamızı idarecilik yapma fırsatı bulunca daha iyi tanıdım. Kendisiyle hiçbir problem yaşamazdık. Biz kendisine ne zaman bir sorun ulaştırsak kendisi çözümünü bulurdu. İnsanlarla iletişimi iyiydi. Baba unvanını hak eden bir insandı" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaşın doktor kızı Kevser Uzunçakmak ise "Benim için bir evlat ve hekim olarak hayatımın en zor konuşması. Yaptığı bütün işlerde görevini yerini getirmiş olan çok iyi bir insandı. Hiç kimseyi ayırt etmez, herkese iyi davranır, halktan biriydi babam. O herkesin Basri babasıydı. Bizler için mükemmel bir baba ve hekimdi. Ben hekimliği babamdan görerek istedim. Umarım hayatımın sonuna kadar ona layık bir evlat ve hekim olabilirim" diye konuştu.

Diğer kızı Kübra Hasoğlu da "Muhteşem bir babaydı. Babamın yanında yürürken gurur duyardım. Yakışmadı ama Allah’ın takdiri böyle oldu. İnşallah nurlar içinde yatsın" dedi.

Oğlu Burak Kaan Üstünbaş ise "Babam vatansever birisiydi. Yeri kolay kolay doldurulamayacak bir insan. Her zaman evladı olmaktan gurur duydum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından tören sona ererken, hayatını kaybeden Üstünbaş Hunat Camiinde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

1946 Kayseri doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Erciyes Üniversitesi’nde Halk Sağlığı ihtisası yaptı. İngiltere’nin Birgigham Üniversitesi’nde Çocuk Kalp Hastalıkları İhtisası yaptı. İyi derecede İngilizce bilen evli ve 3 çocuk babası olan Hasan Basri Üstünbaş, Kayseri Tabip Odası Başkanlığı da yürütmüştü. Üstünbaş 21. dönemde MHP’den Kayseri Milletvekili seçilmişti.

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Son Güncelleme: 23.07.2017 17:25
Anahtar Kelimeler:
Milletvekili ÜstünbaşMHPMHP Eski KayseriErciyes Üniversitesi
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