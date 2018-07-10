Mehmet Ersoy’un atanması turizmcileri sevindirdi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a görevinde başarılar diliyor, sektörden gelen deneyimiyle bir turizm hamlesi başlatacağını ümit ediyoruz” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinesini Beştepeler’deki cumhurbaşkanlığı külliyesinde düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yeni hükümet sisteminde yerini koruması turizmciler arasında memnunlukla karşılandı. Turizmci Mehmet Ersoy’un yeni kabinede Kültür ve Turizm Bakanı olarak yer alması turizmcileri sevindirdi. TÜROFED Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bugüne kadar hep siyasi atamalar yapıldığını ve parlamentodan kişilerin seçildiğini hatırlattı. Her yeni gelen ve sık sık değişen bakana turizmi, sektörün beklentilerini, istek ve önerilerini tekrar tekrar anlatmak zorunda kaldıklarını anlatan İşler, bunun da zaman kaybına neden olarak sorunların çözümünü geciktirdiğini söyledi.Mehmet İşler, sektörün içinden gelen, ulaşım, konaklama ve acentecilik alanında etkinlik gösteren Mehmet Ersoy gibi tecrübeli bir ismin bakanlığa getirilmesinin sektör ve Türk turizmi adına sevindirici olduğunu söyleyen İşler, “Bir çok sorunun hızla çözüme kavuşturulacağını, bürokrasideki engellerin ortadan kaldırılacağını, yasa ve mevzuatta beklenen değişikliklerin hızla gerçekleşeceğini düşünüyoruz” dedi. “Yeni Kültür ve Turizm Bakanımıza Türkiye turizmini, sektörün durumunu, beklentilerini, çözüm bekleyen sorunlarını, istek ve önerilerini anlatmak zorunda kalmayacağız. Artık bunlarla zaman kaybetmeyeceğiz” diyen TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, sözlerini şöyle sürdürdü:“Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bir turizmcinin, içimizden birinin atanması sevindirici. Sayın Mehmet Ersoy’a görevinde başarılar diliyoruz. Sayın Ersoy’un sektöre ivme kazandıracağını, devletin ve sektörün çıkarlarını öne çıkaracağını düşünüyoruz. Merhum Turgut Özal, Türkiye’de turizm hamlesini başlatmıştı. Yeni Kültür ve Turizm Bakanımızın sektörden gelen deneyimiyle Türk turizmi için çalışacağını, ikinci bir turizm hamlesi başlatacağını ümit ediyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 17:19