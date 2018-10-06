Mehmet Ersoy bakanlığa CMO alacaklarını açıkladı

SABAH yazarı Şelale Kadak, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un bakanlığa ilişkin planlamalarını kaleme aldı. ''Ersoy, kültür ve turizm alanında işinin ehli, uzman, değerli isimleri ikna ederek bir bir yanına çekiyor.'' diye yazan Kadak, Ersoy'un ''en önemli konumuz'' ifadelerine yer vererek şu açıklamasını paylaştı:

"Tanıtım en önemli konumuz ve tanıtımın başına bir CMO düşündük. Tabii bu isimler özel sektörde çok büyük paralar kazanıyor ama söz konusu olan Türkiye'nin tanıtımı ve devlette gönüllü çalışmalarını isteyeceğiz"

Türkiye'nin katıldığı turizm fuarı sayısını 150'den 40'a indireceklerini belirten Ersoy, nitelikli turist için fuarların bir anlamı olmadığına dikkat çekerek, "Fuar en pahalı yatırım. Kaç kişiye ulaşıyor ki? Bir turizmci olarak söyleyeyim, fuarların tanıtıma hiçbir faydası yok. Bakın Berlin Turizm Fuarı'na, hiç TUI katılıyor mu? Doğru bir CMO ve doğru bir altyapı ile doğru hedef kitleye ulaşmanın da mümkün. Gerekiyorsa kanaat önderlerini Türkiye'ye getirip, onlarla tanıtım yapacağız. Yurtdışında konunun uzmanı tüm ajanslarla görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.