Mazbata krizi bitti sektörler rahatladı

Ceren ŞAHİN

31 MART’TAN bu yana 18 gündür devam eden seçim ve itiraz süreci nihayet sona erdi. CHP’li Ekrem İmamoğlu, mazbatasını alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla resmen göreve başladı. Alanya ekonomisinin lokomotifi olan turizmde sektör temsilcileri sürece ilişkin duydukları tedirginlikleri Yeni Alanya aracılığı ile aktarmış ve çağrıda bulunmuşlardı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte turizmciler başta olmak üzere Alanya’daki sektör temsilcileri süreci yine Yeni Alanya’ya değerlendirdiler. Sektör temsilcileri Türkiye’de demokrasinin kazandığına dikkati çekerek “Olması gereken buydu. Vatana, millete hayırlı olsun” yorumunda bulundular.

TURİZMCİLER MUTLU

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, sürecin sonuçlanmasının Avrupa’yı mutlu edeceğini belirterek, “Bu sadece Türkiye tarafından beklenen bir şey değildi. Yurtdışında da insanlar süreci merakla takip ediyorlardı. Ve sonucun demokrasiden yana sonuçlanması hem Avrupa’yı, hem de Türkiye’yi rahatlattı. Eminim ki bundan sonraki süreçte insanların Türkiye’ye bakış açıları da değişecektir. Demokrasinin işlerliği mazbatanın verilmesiyle birlikte bir kez daha kanıtlandı. Avrupa’nın da beklediği şey buydu. Dolayısıyla bu durum turizme de olumlu yönde yansıyacaktır. Mazbatanın verilmesiyle birlikte para piyasaları ciddi bir gerileme kaydetti. Olması gereken buydu. Zamanla ekonomi düzlüğe çıkacaktır. Artık kalkınmamızın önünde hiçbir engel kalmamıştır. İnşallah hayırlı ve uğurlu olur” diye konuştu. SKALL Alanya Başkanı Mehmet Nedanlı da sonucun sektörler üzerinde olumlu etkileri olacağını vurgulayarak, “Mazbatanın verilmesi görüntü itibariyle olumlu. Turizmi etkileyen bu gerginlik ortamı itiraz süreçleri tamamen sona ermeden yerini huzura bırakmayacak. Mazbatanın verilecek olması bile 15 dakika içerisinde döviz piyasalarını geri çekti. Bu sürecin neticelenmesi ve suyun yolunu bulması bütün sektörler için olumlu olacaktır” dedi.

İŞ DÜNYASI UMUTLU KONUŞTU

Alanya Sanayici İş İnsanları Derneği (ALSİAD) Başkanı Akın Tabaklar, adaletin yerini bulduğunu ifade ettiği açıklamasında, “Adalet yerini buldu. Demokrasinin işlediği ülkelerde olması gereken budur. Zaten sürecin bu kadar uzamaması gerekiyordu. İktidar özellikle büyükşehirleri vermeyi kendisine sindiremedi. Lakin demokrasilerin temelinde bu vardır. Halk seçer. Bugün o gelir, yarın bir başkası gelebilir. İtiraz süreci bitmiş olmasa da, her şeyin bir, iki güne kadar tamamen netleşmiş olacağı kanaatindeyim. Ekonomi sıkıntılı bir vaziyette, işsizlik artmış durumda. Dövizin hareketliliği piyasaların iş yapmasını engelliyor. Döviz kurlarının dengelenmesi gerekiyor. Ekonomide dışa bağımlılık devam ediyor. Bütün bunlar için bizim artık sağlıklı, üretime dönük adımlar atmamız ve demokrasinin şartlarını işler hale getirmemiz gerekiyor. İyi idare edemeyen insanlar gidiyorlar, yerine yeni insanlar geliyorlar. Yeni bir kan, yeni bir heyecan. Böyle düşünmek lazım. İnşallah ülkemiz için de hayırlı olur. İş insanları için de süreci olumlu yönde değerlendiriyoruz. Üretime ve ihracata dönük çalışmalar yapmamız lazım. Artık bunlara zaman ayırmamamız gerekiyor. Hükümet kanadının da iş insanlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Hükümetin TÜSİAD gibi bir kurumu karşısında değil yanında görmesi lazım. Hükümet olarak siz bu insanlarla iyi geçinmiyor ve beraber çalışmalar yapmıyorsunuz. Bunlar hoş şeyler değil. Ülkeyi kalkındıracak olan o destek çıkmayıp, karşınızda gördüğünüz iş insanlarının ülkeye getirecekleri yenilikler, üretim, ihracat, eğitim kalitesi olacaktır. İş insanları toplumun ciddi bir kesimini temsil ediyorlar” diye konuştu.

‘KRİZİN SONA ERMESİ VATANDAŞA YARADI’

Alanya Müteahhitler Derneği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker de sonucu inşaat sektörü açısından değerlendirerek, “Dış basında çarpıtıyorlardı. Seçimler oluyor ve insanlar seçiliyor. Türkiye demokrasinin en güzel işlediği ülkelerden birisi. İnsanların kafasında soru işareti kalmadı. Yatırımcıların da bu anlamda rahatladığı kanaatindeyim. Vatana millete hayırlı olsun. Döviz kurlarının dengelenmesi inşaat sektörünü de olumlu yönde etkileyecektir. Dövizin gerilemesi maliyetlerimize yansıyacaktır. Bu bize olduğu kadar vatandaşa da yansıyacaktır. Maliyetlerimizin düşmesiyle birlikte fiyatlar düşecek, vatandaş da uygun fiyatlarla buluşacaktır” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2019, 00:35