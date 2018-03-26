Mart verileri yüz güldürüyor

VALİ Karaloğlu, geçtiğimiz cumartesi günü kente gelen turist sayısının 18 bin 925 olduğunu, geçen yıl aynı gün 6 bin 508 turistin geldiğini, son iki yılın mart ayına bakıldığında turist sayısında yüzde 45'lik artış yaşandığını söyledi. Antalya turizmin yıldızı olmaya devam ediyor. 2016'da yurtdışından bölgeye gelen uçak sayısı 76 bin 233, yurtiçinden gelen uçak sayısı ise 51 bin 264 oldu. 2016'nın toplamında da Antalya'ya 6 milyon 181 bin 913 kişi geldi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) raporuna göre, geçen yıl Rusya'dan yurt dışına gerçekleştirilen seyahatler bir önceki yıla göre yüzde 24,1 artarak yaklaşık 33,8 milyondan 42 milyona yükseldi. 2017 yılında da Rusya pazarında 2017'de tüm zamanların rekoru kırıldı. Sadece 3 milyon 800 bin Rus turist Antalya'ya geldi. Antalya'ya gelen toplam turist sayımızın yüzde 40'ını Ruslar oluşturdu. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 2018 yılının Antalya açısından iyi olacağını ifade ederek, Twitter üzerinden, "Dün (24 Mart) Antalya’ya 18 bin 925 turist geldi. Geçen yıl aynı gün 6 bin 508 kişi gelmişti. Son iki yıl Mart aylarına baktığımızda yüzde 45 ilk artış var. Bu veriler 2018’ in Antalya açısından iyi olacağını gösteriyor" dedi.