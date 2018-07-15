Mardan'ın 115 milyon £ borcu var 5 milyon £ tadilat gerekiyo

SON olarak Hong Kong merkezli Maya Grup satın almaya talip olmuşken yapılan görüşmelerden sonra vazgeçtiği, daha önce de çeşitli firmaların kiralama, işletme ya da satın alma için girişimlerde bulunmuşken bu girişimlerden vazgeçmelerinin nedeni anlaşıldı.



Mardan Palace ile ilgili hazırlanan raporda tesisin içler açısı durumda olduğu görülüyor.



Hürriyet Akdeniz Eki’nde Salim Uzun’un haberine göre Teknik raporda toplam tadilat masrafının 5 milyon Euro’ya ulaştığı, tesisin toplam borç miktarının ise 115 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.



Raporda ayrıca maaşını alamayan otel çalışanlarının tesisteki pek çok eşyaya el koyduğu belirtiliyor.



Oteli satın almak için devrede olan şirketlerin hazırlattığı teknik raporlarda yer alan bilgilere göre; personel lojmanları, otel içindeki bazı odalar maaşlarını alamayan personel tarafından kullanılamaz hale getirilmiş, otel içindeki LCD televizyonlar ve diğer elektronik eşyalar çalınmış.



Azeri azıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 2009 yılında hizmete açılan Mardan Palace alacaklı bankaların haciz koyması üzerine 2015 yılında 719 milyon TL bedelle icradan satışa çıkarılmıştı Oteli Halkbank 360 milyon liraya almıştı.



Halk Bankası şirketten olan 65 milyon dolarlık borcu nedeniyle oteli icraya vermişti. Mardan Palace Hotel’in sahibi AST İnşaat Turizm’in Garanti Bankası’na da 207 milyon TL’lik borcu bulunuyor



Şirktetin bankaların yanı sıra çeşitli firmalara da bonc var.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2018, 14:03