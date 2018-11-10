Mardan Palace'ın işletmesi artık Titanic'te

MARDAN Palace'la ilgili düğüm çözüldü. Lüks oteli, Türkiye'de ve Almanya'da toplam 13 oteli bünyesinde barındıran Titanic'in bünyesine geçti.

Hürriyet gazetesinden Salim Uzun'un haberine göre, resmi açıklamanın 12 Kasım Pazartesi günü yapılacağını vurgulayan Aygün, “Otelimiz yeni turizm sezonunda faaliyette olacak. Yerli ve yabancı konuklarımıza en iyi hizmeti vermek için elimizden geleni yapacağız. Otelin yeniden düzenlenmesi, eksiklerin giderilmesiyle ilgili de harekete geçildi. Umarım 2019 turizm sezonu hepimiz için iyi geçer” dedi.

KAYNAK: TURİZM GÜNCEL