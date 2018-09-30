Mardan'ın mülk sahibi şirket iflas etti

BORCU nedeniyle Halkbank tarafından icra yoluyla alınan Mardan Palace Oteli’nin mülk sahibi olarak gözüken ve yönetiminde Telman İsmailov'un oğullarının bulunduğu AST adlı şirket iflasını açıkladı. Şirket hakkında 19 Eylül 2018 tarihinde İstanbul Anadolu 3.Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas kararı verildi. İflas eden şirket 14 Ekim 2004 yılında 220 milyon lira sermaye ile kurulmuştu. Şirketin yönetim kurulu başkanı Telman İsmailov'un oğlu Sarkhan İsmailov, yardımcısı Natig Abbasov idi. Şirketin yönetim kurulu üyeliğini de Telman İsmailov'un diğer oğlu Alekper İsmailov ve yeğeni Zaur Mardanov yapıyordu. Mardan Palace Hotel’in işletmeci şirketi Olimpus İnşaat Turizm Gıda Otelcilik A.Ş.nin, yurtdışı kaynaklı yaklaşık 250 milyon dolarlık borcu nedeniyle 2017 yılında iflasına karar verilmişti.