Mardan'ın kaderi bugün belli oluyor

ANTALYA Lara Kundu’daki Mardan Palace’a bir talip çıktı.Tahsil edemediği kredi borçları karşılığında icra yoluyla tesisin mülkiyetinin geçtiği Halkbank uzun süreden beri tesisi işletme ya da kiralamaya vermek istedi, satmak için birkaç kez icra yoluyla ihaley çıkıldığı halde girişimler sonuç vermedi.Bu nedenle uzun süredir kapalı olan otel çürümeye terkedilmişken Mardan Palace’a iki talip çıktı.Taliplerden biri merkezi Hong Kong olan Maya Holding bugün Halkbank ile görüşecek.



Hong Kong merkezli Maya Holding’in sahibi Türk işadamı Mehmet Emin’in borçları ödeyip mülke Telman İsmailov ile ortak olmak için Halkbank’a teklif verdi.Maya Holding’in CEO’su Sadrettin Akyıl, Telman İsmailov’un Halk Bank’a olan 115 milyon Euro, personel, tur şirketleri ve tedarikçilere de olan yaklaşık 20 milyon euro borcu bulunduğunu belirterek şunları söyledi.



“Merkezi Hong Kong olan bir holdingiz. Halk Bankası ile görüşmelerimiz sürüyor. Salı günü (Bugün)yapacağımız görüşmede neticeye ulaşmayı düşünüyoruz. Bankaya olan 115 milyon euroyu 8 yılda 138 - 140 milyon civarında ödemeyi taahhüt ettik. 3 milyon euro personel ve tedarikçiye borç görünüyor. Sadece 7 milyon euro ise bir turizm acentesine borç var. Toplamda bu tür borç miktarı 20 milyon euroyu buluyor.”



Asansörler bile hacizli



Sadrettin Aykıl, otelde 30 asansör bulunduğunu, tümünün asansör kartlarının hacizli olduğunu da söyledi.Havuz da çatlaklar oluştuğunu, 15 civarında odanın ise kullanılamaz halde olduğunu belirten Aykıl, ‘Bunların dışında peyzaj bölümleri elden geçirilecek. Geri kalan kısmı ile otelde sorun görülmüyor’ dedi.



Halk Bank’ın, Telman İsmailov’a, 2018 yılının sonuna kadar borcunu ödemeyi taahhüt etmesi ve yapılandırması halinde otelin işletme hakkını yeniden kendisine vereceğine ilişkin bir sözü olduğunu kaydeden Sadrettin Aykıl, “Halk Bank bir vefa hakkını sahibine verecek. Böylece biz borçları 8 yılda ödeyerek Telman İsmailov ile ortak olacağız. Bunu bankaya taahhüt ettik” diye konuştu.



Maya Holding



Merkezi Hon Kong’da bulunan Maya Holding’in İngiltere’de banka, maden işletmeciliği, enerji, turizm alanlarında işler yapıyor. Mehmet Emin’in sahibi olduğu holdingin CEO görevini ise Antalya’da turizm sektörünün de yakından tanıdığı Sadrettin Aykıl yapıyor.



Titanic de ilgileniyor



Bu arada Titanic otellerinin sahibi Mehmet Aygün de, uzun süredir Mardan Palace'ı kiralamayı düşünüyordu.