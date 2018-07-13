Mardan'da sorun çözülmedi

BORÇLARI nedeniyle mülkiyeti Halkbank’a geçen Antalya Kundu’daki Mardan Palace sorunu çözülemedi.Tesisi satın almak içinm geçen hagta ortaya çıkan Hong Kong merkezli Maya Grubu Halkbank ile yaptığı görüşmeden sonuç alınmadı. Maya Grubu görüşmelerden çekildiğini açıkladı. Şimdi gözler tesisi kiralamak istediğini açıklayan Titanic Grubu’nda.konuyla ilgili olarak Maya Turizm Grup CEO'su Sadrettin Akyıl imzasıyla yapılan açıklamada grubun 07.10.2018 tarihi itibarıyla Mardan Hotel ile ilgili tüm görüşmelerden çekildiği ve bugün itibarıyla herhangi bir tasarruflarının olmadığı bildirildi.

Titanic: Alırsak adını değiştirmeyeceğiz

Mardan'ı kiralamaya talip olan Titanic Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Aygün, şu anda ikili görüşme halinde olduklarını belirterek, “Böyle bir tesisin kapalı kalmasına içimiz cız ediyor. Böyle bir otelin kapalı kalmaması için Titanic olarak bu işe talibiz diye görüşmeler gerçekleştirdik. En kısa zamanda da bunu sonuçlandıracağız” dedi. Görüşmelerin olumlu geçmesi halinde otelin aktif hale gelmesi için çalışmalara başlayacaklarını kaydeden Aygün,“Bugüne kadar reklamı yapılmış olan Mardan Palace’nin ismini değiştirmek olmaz. Ancak Mardan Palace Titanic Group şeklinde olabilir. Bu işin fizibilitesini iyi yapacağız ve zarar eden oteli para kazandırır hale getirmeye çalışacağız. Hayal dünyasında gezmeyeceğiz, ayaklarımız yere basacak.” diye konuştu.

Rixos ta talip olmuştu

Rixos Grubu sahibi Fettah Tamince de Mardan Palace ile ilgilendiklerini belirtmiş ve otelin işletmesine talip olmuştu, ancak görüşmelerden sonuç alamamıştı.

Çürümeye terkedilmiş halde

Son yıllarda borçları nedeniyle zor günler yaşayan otel, rezervasyon alımlarını durdurup mevcut müşterileri de tur operatörleri aracılığıyla farklı otellere yönlendirmişti. Yine daha önce Mardan Palace Hotel'in, Antalya Su ve Atıksu İdaresi'ne (ASAT) olan 2 milyon lira civarındaki borcu nedeniyle suyu, biriken elektrik borçları nedeniyle elektrikleri de kesilmişti. Otel ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 51 milyon TL civarındaki prim borçları nedeniyle de stadyum ve spot otel bloğu satışa çıkarılmıştı.