Manavgat'ta turizmci kumsalda 'adalet' istiyor

MANAVGAT'TA yeni gelişen turizm bölgeleri Evrenseki ve Çolaklı mahalleleri sahilinde, 'kumsal adaletsizliği' yaşanıyor. Turistik tesis sahiplerini birbirine düşüren olayda, Evrenseki ve Çolaklı ortak sahilinde şezlong konulacak 950 metre uzunluğunda kumsal bulunuyor. Sahilin batı kısmında 2 bin 500 yatak kapasiteli bir otel grubu, 500 metrelik şezlong alanı kullanıyor. Bölgede yaklaşık 20 bin yatak kapasiteli diğer 20 otel ise kalan 450 metrelik bölümü paylaşıyor. Otel başına 10 ile 50 metre arasında değişen büyüklüklerde sahili kullanabilen tesisler, bu durumu hem turistler hem de otelciler açısından adaletsizlik olarak değerlendiriyor.



YATAK KAPASİTESİNE PARALEL



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsündeki kumsalda uzun yıllardır devam eden bu sorunun çözülerek, sahil kullanımının bölgedeki tüm otellere eşit bir şekilde yapılması istendi. Bölgedeki mağdur otelciler, "Örneğin her otelin yatak kapasitesine uygun olarak şezlong alanı belirlenebilir. Böyle bir uygulama çok adil olur. Bütün oteller de bu konuda müşterisine hak ettiği hizmeti sunabilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin bu konuya duyarlılık göstermesini bekliyoruz" dedi.



450 METREDE 20 BİN TURİST



Bir tarafta bir otelin 500 metre, diğer tarafta 20 otelin 450 metre alanı kullanımı nedeniyle denizdeki yoğunlukta da ciddi farklılık gözleniyor. 500 metre sahile sahip otelin yaklaşık 2 bin 500 müşterisi hem sahil hem de deniz açısından çok rahat tatil imkanı bulurken, 20 oteldeki 20 bin aşkın müşteri ise 450 metrelik sahilde ciddi bir yoğunluk oluşturuyor.



SINIR SORUNLARI YAŞANIYOR



Bölgede oteller arasında müşterilerin başka bir otele ait şezlong alanına girmesinden kaynaklı sorunlar da yaşanıyor. Ayrıca kıyı kenar çizgisi kuralları ve yapılaşma yasaklarına karşın da çeşitli suçlamalarda bulunuluyor. Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsü bulunan sahilde yasalara aykırı şekilde kameriye ve beach bar tarzı beton kullanılan yapılar olduğu görüldü.



YAYA YOLLARI DA KAPALI



Sahilin çoğunluğunu tek başına kullanan otel grubunun, kumsala ulaşan bütün araç ve sahil yollarını kapatıp kendi işletmesinin içerisine dahil ettiğine dikkati çeken turizmciler, "Bizim otellerimizdeki misafirlerimizin, sahile ulaşmak için kullanacakları yaya yolları da kapatılmış durumda. Turistler sahile inerken yazın sıcağında kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor" diye konuştu.