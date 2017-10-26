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'Macarlar 2019'da GZP'ye uçacak'

Antalya’ya haftada 20 uçuş planlayan Christian Tour’un Macaristanlı acente satış temsilcileri, ALTAV'ın davetiyle Alanya’ya geldiler

'Macarlar 2019'da GZP'ye uçacak'

Antalya’ya haftada 20 uçuş planlayan Christian Tour’un Macaristanlı acente satış temsilcileri, ALTAV'ın davetiyle Alanya’ya geldiler

26 Ekim 2017 Perşembe 21:31
'Macarlar 2019'da GZP'ye uçacak'
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ROMANYA’DA 20 yıldır faaliyet gösteren ve yılda 250 bin yolcuyu dünyanın çeşitli yerlerine taşıyan Christian Tour’un satış temsilcileri ve 2 basın mensubu Alanya’ya geldi. Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan ve şirketin planlamaları hakkında bilgiler veren Christian Tour’un Türkiye’deki kendine ait incoming acentesinin Genel Müdürü Şaban Atalar, şunları söyledi: “2 yıl önce Romanya dışında Christian Tour olarak Polonya, Macaristan, Sırbistan ve Moldova’da kendi ofislerimizi açtık. 2018 yılında Macaristan’dan haftada 3 sefer ile Antalya’ya uçuşlarımızı başlatacağız. Macaristan’dan 38 acente satış temsilcisi ve 2 basın mensubunu Antalya’da ağırlamaktayız. Hem otelleri hem de bölgelerin tanıtımını yapmaktayız. Bu vesileyle Alanya bölgesi ve otellerinin tanıtımını da yaptık. Alanya’da bizi ağırlayan ve desteklerini esirgemeyen başta Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel olmak üzere Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’ne (ALTİD) misafirlerimize gösterdikleri yakın ilgi ve başarılı Alanya programlarından dolayı çok teşekkür ediyorum.
‘2019’DA GZP’YE DİREKT UÇUŞ PLANLIYORUZ’
“Macaristan’dan Antalya’ya yoğun talep var. Grup olarak bizler de Türk turizmine ve geleceğine inanmakta ve Türkiye ile ilgili yatırımlarımızı ve kapasitemizi artırmaktayız. 2018 yılında grup olarak Antalya’ya Romanya başta olmak üzere haftada 20 uçuş gerçekleştireceğiz. 2019’da ise Alanya-Gazipaşa Havalimanı’na uçmayı planlıyoruz. Desteklerini arkamızda hissettiğimiz tüm turizmci dostlara da sonsuz teşekkür eder 2018 turizm sezonunun herkese başarı ve bol kazanç getirmesini temenni ederim.”
‘TELEFERİK VE KALE TURUNA HAYRAN KALDILAR’
Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise “Vakıf olarak tanıtım faaliyetlerimizi mümkün olduğu kadar çeşitlendirmeye özen gösteriyoruz. Her fırsatta sosyal medya fenomenlerini, sanatçıları, blogger’ları, turizm yazarlarını, basın mensuplarını ve acente gruplarını Alanya’da ağırlıyoruz. Christian Tour’a da Alanya’ya olan ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Satış temsilcilerine Alanya’yı sevdirdik. Özellikle Alanya Teleferik ve Kale turuna hayran kaldılar, bol bol fotoğraf çektiler. Alanya’yı deneyimlemiş ve buradan mutlu olarak ayrılmış olan satış temsilcileri Alanya’yı ülkelerinde daha iyi pazarlayacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaChristian TourMacaristanlıALTAV
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