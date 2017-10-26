Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108079
ALTIN
155.319
DOLAR
3.7769
STERLİN
4.9854
EURO
4.4618
26 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
26 Ekim 2017 Yeni Alanya...
Elmayı musluk suyunda yıkamayın, kabartma tozu kullanın
Kabartma tozu kullanın
26 Ekim 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
26 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

Macaristanlı acenteler Alanya’yı inceledi

Antalya’ya haftada 20 uçuş planlayan Christian Tour’un Macaristanlı acente satış temsilcileri Alanya’da incelemelerde bulundu

Macaristanlı acenteler Alanya’yı inceledi

Antalya’ya haftada 20 uçuş planlayan Christian Tour’un Macaristanlı acente satış temsilcileri Alanya’da incelemelerde bulundu

26 Ekim 2017 Perşembe 13:33
Macaristanlı acenteler Alanya’yı inceledi
banner404

ROMANYA'DA 20 yıldır faaliyet gösteren ve yılda 250 bin yolcuyu dünyanın çeşitli yerlerine taşıyan Christian Tour’un satış temsilcileri Alanya’da incelemelerde bulundu. Acentenin Türkiye temsilcisi Şaban Atalar, “2 yıl önce Romanya dışında Polonya, Macaristan, Sırbistan ve Moldova’da kendi ofislerimizi açtık. 2018 yılında Macaristan’dan haftada 3 sefer ile Antalya’ya uçuşlarımızı başlatacağız. Macaristan’dan 38 acente satış temsilcisi ile Antalya’dayız. Hem otelleri hem de bölgelerin tanıtımını yapmaktayız. Bu vesileyle Alanya bölgesi ve otellerinin tanıtımını da yaptık” dedi.

“2019’da GZP’ye direkt uçuş planlıyoruz”

Atalar, “Macaristan’dan Antalya’ya yoğun talep var. Grup olarak bizler de Türk turizmine ve geleceğine inanmakta ve Türkiye ile ilgili yatırımlarımızı ve kapasitemizi artırmaktayız. 2018 yılında grup olarak Antalya’ya Romanya başta olmak üzere haftada 20 uçuş gerçekleştireceğiz. 2019’da ise Alanya-Gazipaşa Havalimanı’na uçmayı planlıyoruz. Desteklerini arkamızda hissettiğimiz tüm turizmci dostlara da sonsuz teşekkür eder 2018 turizm sezonunun herkese başarı ve bol kazanç getirmesini temenni ederim.”

“Teleferik ve kale turuna hayran kaldılar”

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise “Vakıf olarak tanıtım faaliyetlerimizi mümkün olduğu kadar çeşitlendirmeye özen gösteriyoruz. Her fırsatta sosyal medya fenomenlerini, sanatçıları, blogger’ları, turizm yazarlarını, basın mensuplarını ve acente gruplarını Alanya’da ağırlıyoruz. Acente satış temsilciler ne Alanya’yı sevdirdik. Özellikle Alanya Teleferik ve Kale turuna hayran kaldılar bol bol fotoğraf çektiler. Alanya’yı deneyimlemiş ve buradan mutlu olarak ayrılmış olan satış temsilcileri Alanya’yı ülkelerinde daha iyi pazarlayacak” dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 26.10.2017 13:37
Anahtar Kelimeler:
AcenteAlanyaMacaristan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurtulmuş'tan 'Kurtuluş' reçetesi
Kurtulmuş'tan 'Kurtuluş' reçetesi
Alanyalı turizmcinin umudu yeşerdi
Alanyalı turizmcinin umudu yeşerdi
Alanya görselleri Helsinki caddelerinde
Alanya görselleri Helsinki caddelerinde

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim