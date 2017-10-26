Macaristanlı acenteler Alanya’yı inceledi

ROMANYA'DA 20 yıldır faaliyet gösteren ve yılda 250 bin yolcuyu dünyanın çeşitli yerlerine taşıyan Christian Tour’un satış temsilcileri Alanya’da incelemelerde bulundu. Acentenin Türkiye temsilcisi Şaban Atalar, “2 yıl önce Romanya dışında Polonya, Macaristan, Sırbistan ve Moldova’da kendi ofislerimizi açtık. 2018 yılında Macaristan’dan haftada 3 sefer ile Antalya’ya uçuşlarımızı başlatacağız. Macaristan’dan 38 acente satış temsilcisi ile Antalya’dayız. Hem otelleri hem de bölgelerin tanıtımını yapmaktayız. Bu vesileyle Alanya bölgesi ve otellerinin tanıtımını da yaptık” dedi.

“2019’da GZP’ye direkt uçuş planlıyoruz”

Atalar, “Macaristan’dan Antalya’ya yoğun talep var. Grup olarak bizler de Türk turizmine ve geleceğine inanmakta ve Türkiye ile ilgili yatırımlarımızı ve kapasitemizi artırmaktayız. 2018 yılında grup olarak Antalya’ya Romanya başta olmak üzere haftada 20 uçuş gerçekleştireceğiz. 2019’da ise Alanya-Gazipaşa Havalimanı’na uçmayı planlıyoruz. Desteklerini arkamızda hissettiğimiz tüm turizmci dostlara da sonsuz teşekkür eder 2018 turizm sezonunun herkese başarı ve bol kazanç getirmesini temenni ederim.”

“Teleferik ve kale turuna hayran kaldılar”

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise “Vakıf olarak tanıtım faaliyetlerimizi mümkün olduğu kadar çeşitlendirmeye özen gösteriyoruz. Her fırsatta sosyal medya fenomenlerini, sanatçıları, blogger’ları, turizm yazarlarını, basın mensuplarını ve acente gruplarını Alanya’da ağırlıyoruz. Acente satış temsilciler ne Alanya’yı sevdirdik. Özellikle Alanya Teleferik ve Kale turuna hayran kaldılar bol bol fotoğraf çektiler. Alanya’yı deneyimlemiş ve buradan mutlu olarak ayrılmış olan satış temsilcileri Alanya’yı ülkelerinde daha iyi pazarlayacak” dedi.