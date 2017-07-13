'Macaristan’da güçlendik'

MACARİSTAN’IN popüler ulusal turizm dergisi Az Utazo’da kapak dahil toplam 6 sayfada Alanya fotoğraflarına ve makalelerine yer veren Seyahat Yazarı Szilvia Szeszler, Alanya’ya geldi. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş’in Macaristan Turizm Fuarı’nda görüştüğü Szeszler, Macar vatandaşlarının tercih seçenekleri arasında yer alan Alanya’yı Az Utazo’da ön plana çıkarmıştı. Önceki yıllarda da ALTAV aracılığıyla Alanya’ya gelen ve kendini Alanya aşığı olarak tanımlayan Szeszler, ülkemizin yurt dışındaki imajı konusunda sorunlar yaşadığı dönemlerde her zaman Türkiye’nin yanında olmuştu ve yurt dışındaki karalama kampanyalarına karşı mücadele etmişti.

'GREEN TRAVEL SON YILLARDA SIKINTIDAYDI'

Yeni fotoğraf ve makale çalışması için 3 kişilik ekibiyle Szeszler’i Alanya’da ağırladıklarını söyleyen ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, "19 yıldır yayın hayatını sürdüren Az Utazo’da yeni makale ve fotoğrafların yer alması için bölgemizde çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan Macar tur operatörü Green Travel iflasıyla ilgili de Szeszler ile görüşen Dahaoğlu, "Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Green Travel iflasında Antalya bölgesinde bulunan 800 Macar turistin mağdur olmadan evlerine gönderilmesi operasyonuna öncülük etmişti. Szeszler, aynı zamanda Türk turizminin başarısı olarak gösterilen bu operasyonla ilgili Macarların ve ülkede faaliyet gösteren turizm dinamiklerinin Türkiye’ye bakış açısını olumlu yönde güçlendirdiğini vurguladı. Macaristan’ın en büyük tur operatörleri arasında yer alan Green Travel’ın son yıllarda zaten sıkıntılar içinde olduğunu ve iflas sinyallerini verdiğini söyleyen Szeszler, Macarların Türkiye tatilleri esnasında mağdur olmadan ülkelere gönderildiği için emeği geçenlere teşekkürlerini iletti" dedi.

