Lütfi Elvan turizm sektörüyle ilgili değerlendirmede bulundu

2019 yılında uygulanmaya başlanacak 11. Kalkınma Planı ile ilgili açıklamalar yapan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, turizm sektörü ile ilgili değerlendirmede bulundu.

''TURİZMDE DÖNÜŞÜM KONUSUNA EĞİLECEĞİZ''

Turizmde bir dönüşüm sürecini Türkiye’nin mutlaka yaşaması gerektiğini ifade eden Elvan, ''Biliyorsunuz, her şey dahil sistemi çok gelişmiş durumda. Yavaş yavaş herşey dahil sisteminden çıkmamız gerekiyor. Ama bu çok kolay olmayacaktır. Turizm Şûrası yapıldı. Kalkınma planımızda da mutlaka turizmde dönüşüm konusuna eğileceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Elvan, daha önce düzenlenen Turizm Şurasında katıldığı bakanlar oturumunda da aynı açıklamayı yamış, Türkiye'nin her şey dahil sisteminden çıkması gerektiğini söylemişti.

