Lübnan gemisi son kez Alanya'ya demir attı

AMC firmasına ait olan lüks kruvaziyer gemisi çoğunluğu Lübnanlılardan oluşan turistlerle birlikte Alanya Limanı'na demirledi. Bu kez son seferini düzenleyen lüks gemi Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Alanya arasında kış aylarında da bağ olmayı hedefliyor. Alanya turizmine de önemli katkılarda bulunan turlara ilgili Dim TV'ye (dimtv.tv) konuşan AMC firması Türkiye Temsilcisi Bassam Hage, Alanya'ya ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Bu aslında bir son değil, başlangıç. Zira kış aylarında da denizin el verdiği kadarıyla seferlerimizi sürdürmeyi planlıyor ve istiyoruz” şeklinde konuştu.