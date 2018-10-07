Lübnan gemisi son kez Alanya'ya demir attı

İlk kez geçtiğimiz yıl Lübnan-Alanya arasında sefer düzenlemeye başlayan Orient Queen adlı lüks gemi 229 yolcusuyla, haftasonu Alanya Limanı’na son kez demir attı

Lübnan gemisi son kez Alanya'ya demir attı
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AMC firmasına ait olan lüks kruvaziyer gemisi çoğunluğu Lübnanlılardan oluşan turistlerle birlikte Alanya Limanı'na demirledi. Bu kez son seferini düzenleyen lüks gemi Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Alanya arasında kış aylarında da bağ olmayı hedefliyor. Alanya turizmine de önemli katkılarda bulunan turlara ilgili Dim TV'ye (dimtv.tv) konuşan AMC firması Türkiye Temsilcisi Bassam Hage, Alanya'ya ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Bu aslında bir son değil, başlangıç. Zira kış aylarında da denizin el verdiği kadarıyla seferlerimizi sürdürmeyi planlıyor ve istiyoruz” şeklinde konuştu.

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