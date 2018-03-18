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Lonicera'ya 'Bakan' övgüsü

Alanya'nın yatak kapasitesi en yüksek otelleri arasında yer alan Lonicera, MITT Moskova Fuarı'na katıldı. Lonicera standının ziyaretçileri arasında Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da vardı

Lonicera'ya 'Bakan' övgüsü

Alanya'nın yatak kapasitesi en yüksek otelleri arasında yer alan Lonicera, MITT Moskova Fuarı'na katıldı. Lonicera standının ziyaretçileri arasında Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da vardı

18 Mart 2018 Pazar 21:39
Lonicera'ya 'Bakan' övgüsü
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ALANYA'NIN Türkler Mahallesi'nde bulunan ve Alanya'nın en büyük turizm yatırımlarından birisi olan Lonicera Hotels, Rusya'da düzenlenen ve dünyanın en büyük turizm fuarlarından olan Moskova Uluslararası Turizm Fuarı'na (MITT) katıldı. Fuardaki standında katılımcılara Alanya'yı tanıtan broşürler, hediyelikler, kadınlar için takılar ve Lonicera çantaları dağıtan Lonicera Hotels yöneticisi Beysin Özkan, Rusların Alanya'ya olan ilgisinin bu yıl en üst seviyede olduğunu söyleyerek, "Lonicera Hotels olarak her yıl birçok fuara katılıyor ve hem otellerimizi hem de Alanyamızı temsil ediyoruz. Özellikle Almanya ve Rusya fuarları gibi dünyanın önde gelen fuarlarına özen gösteriyoruz. Moskova MITT Fuarı'nda da son derece verimli çalışmalar yapmaya çalıştık. Daha önce Alanya'ya gelmiş, otellerimizde tatil yapmış bir çok kişiyle görüşme şansımız oldu. Hepsi yeniden gelmek istediklerini söylediler. Bu turizmciler olarak bizler için son derece mutluluk verici" dedi.
'BAKANIMIZIN ÖVGÜLERİ BİZİ ONURLANDIRDI'
MITT Fuarı'nı ziyaret eden Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, doğduğu yer olan baba ocağı Türkler'de bulunan Lonicera Hotels'in standını ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Lonicera Hotels yöneticisi Beysin Özkan'a başarı dileklerini ileten Bakan Çavuşoğlu, Beysin Özkan'a iki elinin baş parmaklarını kaldırarak takdir ettiğini ifade etti. Bakan Çavuşoğlu'nun Alanya ve Türkiye turizmi için yaptığı bu ziyaretin, Türk turizmcisine tarifi imkansız bir güç verdiğini söyleyen Beysin Özkan, "Bakanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş ile birlikte MITT Fuarı'nda bizleri yalnız bırakmayarak destek veren Dışişleri Bakanımız ve hemşehrimiz Mevlüt Çavuşoğlu'na sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
LoniceraMITT Moskova
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