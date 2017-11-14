'Litvanyalıları staja çağırdık'

LİTVANYA'YA yapılan iş gezisini KOSGEB desteğiyle düzenlediklerine dikkat çeken Şahin, “Verimli bir gezi oldu. İş adamlarımız da ciddi bir katılım gösterdi. ALTSO olarak bu tür iş gezilerine büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) de içinde bulunduğu 22 ülkeye iş gezisi düzenledik. Düzenlemeye de devam edeceğiz” dedi.

'LİTVANYA’YA İKİNCİ KEZ GİTTİK'

Üyelerden gelen talepler doğrultusunda gidilecek ülkeyi belirlediklerine söyleyen Başkan Şahin, “Üyelerimizden gelen isteklerin ardından Litvanya’ya ikinci kez iş gezisi düzenledik. Orada ülkemizin Litvanya Büyükelçisi ile bir görüşme gerçekleştirdik. Vilnius Ticaret ve Sanayi Odası’nda ve Yatırım Ofisinde düzenlenen toplantılara katıldık. Litvanya’daki Türk İş Adamları Derneği’ni ziyaret ettik. Buralarda Firma temsilcileri ile iş adamlarımız ikili görüşmeler yapma fırsatı yakaladı. Üyelerimiz açısından çok verimli bir iş gezisi oldu. Üyelerimiz çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi” dedi.

‘LİTVANYALI ÖĞRENCİLER STAJINI ALANYA’DA YAPSIN’

Litvanya’da Turizm Üniversitesi’nin olduğuna vurgu yapan Şahin, “Litvanya’da bir Turizm Üniversitesi var. Bu üniversitede öğrenim gören öğrencilerin zorunlu stajları var. Biz bu öğrencilerin stajlarını Alanya’da yapması için görüşmeler gerçekleştirdik. İnşallah bunu başaracağız. Litvanyalı öğrencilerin Alanya’mıza gelmesiyle de doğal bir tanıtım oluşacak” dedi.

ALTSO KAPANACAK MI?

Bir gazetecinin, ALTSO’nun kapatılacağına dair iddiaları sorulması üzerine konuşan Şahin: “Konuyla ilgili bize gelen resmi bir açıklama yok. Bir tane hanımefendi yazmış. Nisan’dan sonra yeniden ertelenme ihtimali olduğunu biliyorduk, ancak aynı büyükşehir yasasında olduğu gibi ALTSO’nun Antalya’ya bağlanacağına değinmiş. Bize gelen bir bilgi olmasa da her an bir değişiklik olabilir” açıklamasında bulundu.

