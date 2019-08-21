Lahmacundan sonra şimdi de waffle! Ölüdeniz'de soygun sürüyor

TURİZM belgelerindeki fahiş fiyat uygulamalarına her geçen bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor. Fahiş fiyat uygulamalarına karşı düğmeye basan hükümetin adımlarına karşı esnaf soygunlarının yaşanması hem yerli hem de yabancı turistler tarafından büyük tepki çekiyor. Türkiye'nin en önemli turizm beldelerinden biri olan Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz'de yaşanan olay turizm sezonunda gündemden hiç düşmeyen esnaf soygunlarından birini daha gündeme getirdi.

PİŞKİN CEVAP: NEREDE TATİL YAPTIĞINIZA BİR BAKIN

Ölüdeniz'de bir esnafın yerli turiste 160 TL'ye iki waffle satması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Esnafın hesabı ödemek zorunda kalan müşteriye, "Nerede tatil yaptığınıza bir bakın" demesi de bölgedeki durumun vahametini ortaya koydu.

50 LİRAYA LAHMACUN, 15 LİRAYA SU!

Geçen yıllarda da benzer olayların yaşandığı bölgede 50 liraya lahmacun, 15 liraya su satılmış, olayın gündeme gelmesi üzerine başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililer gerekli işlemlerin yapılacağını söylemişti.

DENETİM YAPILMIYOR MU?

Ölüdeniz'deki olayın duyulmasının ardından yetkililerin gerekli işlemleri başlattığı belirtilirken, geçen yılda yine gündeme gelen benzer olaylar üzerine hükümet yetkililerinin uygulamalarının ne derece etkili olduğu ise tartışılıyor.

STANDART FİYAT GELECEK

Bu yıl getirilmesi planlanan 'standart fiyatlandırma sistemi ile özellikle turizm bölgelerinde bu tarz fahiş fiyatla ürün ve hizmet satılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. (Yeni Şafak)