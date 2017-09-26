Kurtulmuş'tan 'Turizm' mesajı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, '27 Eylül Dünya Turizm Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında "Turizm sektörü, dünya genelinde toplam 1.2 milyarın üzerinde turist sayısı ve 1.4 trilyon Dolar'a yakın gelir oluşturan bir güce kavuşan ve en hızlı gelişen sektörlerden biridir ve ekonomik kalkınma, istihdam, tarih ve kültür mirasının korunması, çevre duyarlılığı, ülke imajı gibi pek çok alana doğrudan etki edebilmektedir" diyen Bakan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: "İlk kez 2012 yılında bir milyar sınırını aşan turist sayısının 2030 yılında 1.8 milyara ulaşması, ziyaretçilerin büyük bölümünün gelişmekte olan ülkelere yönelmesi, bu kapsamda turizmin gelir oluşturan gücünün artarak devam etmesi öngörülmektedir. Turizme ilişkin politika ve uygulamalarını bu farkındalık üzerine kurarak, uluslararası düzeydeki rekabet gücünü, pazar payını ve marka değerini artırmaya çalışan ülkemiz, 2016 yılındaki düşüşe rağmen 2017 verilerindeki hızlı yükseliş ile bu alandaki yerini, gücünü ve etkisini adeta teyit etmiş durumdadır.

'TURİZM 6 BAŞLIKTA TOPLANDI'

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, şimdiye kadar turizm ile ilişkili olarak üç farklı yılda tema belirlemiş olup, 1967’yi ‘Pasaporttan Barışa, Uluslararası Turist Yılı’ ve 2002’yi ise ‘Uluslararası Eko Turizm Yılı’ olarak ilan etmiş, ilgili temalarda farkındalık oluşmasını sağlamak amacıyla dünya çapında çeşitli etkinlikler düzenlenmesini teşvik etmiştir. Genel Kurul, 2017 yılını da turizm konulu bir tema ile ilişkilendirerek ‘Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Yılı’ olarak ilan etmiş, dünya çapında turizmin rolünün 6 ana başlık çerçevesinde vurgulandığını açıklamıştır.

'MAKSİMUM FAYDA HEDEFLİYORUZ'

Bunlar ‘Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme’, ‘Toplumsal Kapsayıcılık, İstihdam, Yoksulluğun Azaltılması’, ‘Kaynakların Etkin Kullanımı, Çevrenin Korunması ve İklim Değişikliği’, ‘Kültürel Değerler, Çeşitlilik ve Kültür Mirası’, ‘Karşılıklı Hoşgörü, Barış ve Güvenlik’ şeklindedir. Bu doğrultuda turizmin potansiyelinden daha fazla yararlanabilmek, turizmi yalnızca bir ekonomik güç olarak görmek ve sadece politikalar bazında ele almak yerine adeta bir yaşam tarzı haline getirebilmek ve sektörden her anlamda maksimum faydayı elde etmek isteyen ülkeler için elzemdir.

'GELİŞMİŞLİĞİN EN BÜYÜK GÖSTERGESİ'

Mimariden modaya, sanattan yeme-içme kültürüne kadar pek çok alanın turizmle ilişkilendirilmesi sağlanarak, toplumda turizm sektörüne yönelik bilinç ve farkındalık oluşturulması elzemdir. Gelişmişliğin, refahın, uzlaşma kültürünün en önemli bileşenlerinden olan turizmin bireysel, toplumsal ve küresel düzeyde daha çok zenginlik ve barışa vesile olması dileğiyle, 27 Eylül Dünya Turizm Günü kutlu olsun."

