Kurtulmuş'tan 'Kurtuluş' reçetesi

GENİŞ katılımlı olarak 1-3 Kasım tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşecek 3. Turizm Şûrası için 13 komisyona bin 500 kişilik havuzdan 325 üyenin seçildiğini, komisyonlarda 26 raportörün görev aldığını ve bin 400 saatlik çalışma yapıldığını aktaran Bakan Kurtulmuş, ön hazırlık çalışmalarının sonucunda 150 sayfalık rapor hazırlandığını, komisyon üyelerinin 50 sayfalık öneri, akademisyenlerin ise 185 tebliğ sunduğunu kaydetti. Türkiye’nin rahmetli Turgut Özal döneminde turizmde çok önemli bir hamle yaptığına vurgu yapan Bakan Kurtulmuş, ikinci hamle olarak nitelendirdiği dönemin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde gerçekleştiğini dile getirdi.

'ÜÇÜNCÜ EVREYE GEÇECEĞİZ'

Turistlerin daha fazla Türkiye’ye gelmesini sağlayacak altyapı imkânlarının bu dönemde geliştirildiğini belirten Bakan Kurtulmuş, Türkiye turizmini daha ileriye taşımak üzere bakanlığın sürdürdüğü çalışmaları anlattı. İlk şûranın merhum eski Turizm Bakanı Mustafa Rüştü Taşar zamanında yapıldığına işaret eden Bakan Kurtulmuş, bu yeni buluşmanın 15 yıl sonra gerçekleştirilmesinin önemli olduğuna vurgu yaptı. Sektörün ve kamunun bütün temsilcilerinin bu toplantıda bir araya geleceğini söyleyen Bakan Kurtulmuş, “Özellikle içinde bulunduğumuz şartlar bakımından stratejik bir sektör haline gelebilmesi için turizmle ilgili üçüncü evreye, hamle dönemine geçişi bu şûra ile sağlamayı ümit ediyoruz” dedi.

'BÜTÇENİN ARTMASI GEREKİYOR'

Türkiye’yi deniz, kum ve güneş turizminin ötesinde bir noktaya taşıyarak sağlık, spor, inanç, doğa, dağ ve kış turizmi gibi çeşitli alanlardaki ürünleri çeşitlendireceklerinin altını çizen Kurtulmuş, geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan Sağlık Turizminin Tanıtılması Protokolü’nün bu doğrultudaki çalışmalardan bir tanesi olduğuna vurgu yaptı. Bakanlığının genel bütçeden aldığı paya da değinen Bakan Kurtulmuş, “Kültür Bakanlığının bütçesi genel bütçenin binde 5’i kadardır. Yıllar içinde bunun arttırılması gerekiyor. Güçlü bir bütçeyle kültürümüzün tanıtılması gerekiyor” dedi.

'ACENTA DESTEĞİ SÜRECEK'

Seyahat acentalarına desteklerinin turizmle ilgili olarak süreceğini sözlerine ekleyen Bakan Kurtulmuş, bununla ilgili yeni bir model üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Kurtulmuş, bu modelin yüksek sezonda değil, daha düşük sezonlarda da turizm acentalarını destekleyebilecek bir plan olduğunu söyledi.

'EYLÜLDE DOLULUKLAR YÜZDE 90 OLDU'

Türkiye’nin ilk 8 ayda 21 milyon 983 bin turist ağırladığının altını çizen Bakan Kurtulmuş, 2016 yılındaki çöküş noktasından yukarı doğru çıktıklarını ve bir önceki yıla göre yüzde 26.4’lük bir artış yaşandığını, yıl sonu itibariyle de 30 milyon turist hedefini yakalayacaklarını söyledi. İstanbul ve Antalya’daki doluluk oranlarının Eylül ayında yüzde 90 seviyelerine ulaşmasının ümit verici olduğunu ifade eden Bakan Kurtulmuş, dünya turizmindeki gelişim hızını da rakamlarla anlatarak, Türkiye’nin artık krizlere karşı dayanıklı bir ülke haline geldiğine vurgu yaptı.

