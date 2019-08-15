Kurban Bayramı, turizmciyi sevindirdi

KURBAN Bayramı tatili rakamları, turizmcileri sevindirdi. Birçok bölgede doluluk oranı yüzde 100'lere ulaştı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, bu bayramda iç pazar trafiğinin önceki bayram kadar yoğun olmadığını söyledi. Bunun nedeninin vatandaşın dini görevleri gereği kurban kesimi için yaşadıkları yerleri tercih etmesi olduğunu belirten Ayık, "Tesislerde yerli müşteri sayısı geçen bayrama göre daha azdı. Doluluk açısından tesislerin büyük bölümü yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştı. Çünkü yabancı turist trafiği zaten vardı" dedi.



YERLİ TURİST DÖNDÜ



Yerli turistin tatilini uzatmadığını kaydeden TÜROFED Başkanı Ayık, gelenlerin yeniden yaşadıkları bölgelere döndüğünü söyledi. Ayık, "Turizm merkezlerindeki doluluk oranları yerli turist gitse de iyi durumda; çünkü yabancı trafiği var. Doluluk açısından sezonun en yoğun dönemini yaşıyoruz. Bölgelere göre farklılık olabilir ama özellikle Antalya ve Muğla civarında doluluk iyi seyrediyor" diye konuştu.



ANTALYA'YA 1 HAFTADA 700 BİN KİŞİ GELDİ



Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da bayram döneminin beklentileri ile paralel geçtiğini söyledi. Yağcı, "Otellerimizde doluluk oranı yüzde 100'lere ulaştı. İç pazarın yanı sıra dış pazarın talebi de yüksekti. Dolu dolu geçirdik. Antalya, Kurban Bayramı döneminde yerli ve yabancı 700 bin kişiyi ağırladı. Bayram yoğunluğunu beklentimizle örtüşen şekilde hissettik" dedi.



YÜZDE 15 ORANINDA BÜYÜME BEKLENTİSİ



Turizm açısından sezonun en yüksek dönemini yaşadıklarını belirterek, tüm pazarlarda artış söz konusu olduğunu söyleyen AKTOB Başkanı Yağcı, "Sene sonunda çift haneli büyüme ile Antalya bölgesinde sezonu kapatacağız. Geçen yıla göre Antalya'da yüzde 10 ile 15 arasında büyüme yaşayacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.