'Kur artışı otelciye yaradı'

Ramazan ÖZDEMİR

KÖTÜ geçen turizm sezonlarının ardından Alanya’nın 2019 turizm sezonundan beklentisi bir hayli yüksek. Turizme gelen ‘can’, otelciler başta olmak üzere hemen hemen her sektörü olumlu yönde etkilerken, Alanya’da satılığa çıkarılan otel sayıları da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70 oranında düştü. Antalya genelinde satışa çıkan 207 turistik tesisten 32 tanesi Alanya’dan. Bu rakam 2018 yılında ise 109’du. Satılık turistik tesislerin içinde 27 otel, 1 apart otel, 3 butik otel ve 1 tane de tatil köyü bulunuyor. Konuyu Yeni Alanya’ya değerlendiren turizmciler, 2018’in Ağustos ayında rekor yükselişlere imza atan döviz kurlarını işaret ederek “Kurdaki artış otelcilere yaradı” yorumunda bulundular.

‘2019 İNSANLARA GÜVEN VERDİ’

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, geçen senelere göre azalan satılık turistik tesis sayısını 2019 turizm sezonunun iyi geçmesine bağlayarak "Sezonların toparlanmasıyla birlikte 2017’deki verileri 2018’de geride bıraktık. 2019 turizm sezonu da olumlu görülüyor. Bu anlamda insanlar tesislerini satmak yerine ticaretlerine devam ediyor. İyi geçecek denen 2019 turizm sezonu da insanlara güven vermiştir” dedi.

‘KURDAKİ ARTIŞ OTELCİYE YARADI’

Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu, Türk Lirası’nın dolar ve Euro karşısında değer kaybettiğini belirterek, “Satılık turistik tesis sayısının azalması turizmin biraz daha ön plana çıktığının göstergesi. Turizm gelirleri artacak, doluluk sayıları artacak, Avrupalıların ve Rusların da tekrar Türkiye’yi tercih etmesi bunun en önemli nedenlerindendir. 2019 turizm sezonun iyi geçeceğinin konuşulması da satılık otel sayılarının azalmasının başlıca sebepleri arasında. 2017 yılı turizm sezonunda turistik işletmeler büyük zararlar ettiler. Türk Lirası’nın dolar ve Euro karşısında değer kaybetmesi de satılık otellerin alınmasını daha cazip hale getirdi" ifadelerini kullandı.

‘OTELLER ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜYOR’

Sirius Deluxe Otel Genel Müdürü İsmet Ergüleç ise, otellerin eski günlerine döndüğünü ifade ederek, “Oteller tekrar eski iyi günlerine dönüyor. 2015 yılının sonunda otellerin kar oranları düşmüştü. 2016 yılında da Rus krizi ve Avrupa’yla gerilen ilişkilerle birlikte kriz derinleşti. Ha keza 2017’de sorunlar devam etti. Dolayısıyla 2015’in sonu, 2016 ve 2017 yılları kötü geçti. Kötü geçen yıllar da ekonomik olarak turizmcilerin bazılarını tesislerini satmak zorunda bıraktı. Bazıları da düşen kar marjlarından kaynaklı sektörden çıkmak istediler. Bu sebeple satılık otel sayısı geçtiğimiz sezonlarda, bu seneye oranla daha fazlaydı. 2018’den başlamak üzere kar oranlarının eski günlerine geri dönmesi ve yükselmesi umut oldu. Gelecek beklentisi yarattı. Gelir döviz üzerinden, gider ise TL üzerinden olduğu için otelciler kurdaki yükselmeden avantajlı çıktı. Kurdaki gelişmeler, fiyatların yükselmesi, doluluk oranlarının artması otelciliği cazip hale getirdi. Dolayısıyla da satılık otel sayısı azaldı" şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2019, 16:25