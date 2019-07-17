Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan zam açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sezon ortasında yapılan zam üzerine mevcut müzelerin bakım ve onarımının daha iyi yapılabilmesi, yeni müzelerin açılabilmesi ve ören yerlerinde kazı sürelerinin uzatılabilmesi için müze giriş ücretlerinde düzenlemeye gidildiğini bildirdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan zam açıklaması
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, müze ve ören yeri gelirlerinin ağırlıklı olarak yabancı ziyaretçilerden elde edildiği belirtildi.
Paylaşımda, "Mevcut müzelerin bakım ve onarımının daha iyi yapılabilmesi, yeni müzelerin açılabilmesi, ören yerlerinde kazı sürelerinin uzatılabilmesi için Avrupa'daki müzelerin fiyatlarının çok altında olan giriş ücretlerinde düzenlemeye gidilmiştir" bilgisi verildi.

Halkın bu düzenlemeden etkilenmemesi için geçen sene itibarıyla alınan kararla MüzeKart fiyatlarının sabit tutulduğu, hiçbir artış yapılmadığı ve bundan sonra da yapılmayacağı belirtilen açıklamada, "MüzeKart, alındığı tarih itibarıyla bir yıl boyunca geçerli olup, sınırsız giriş hakkı sunmaktadır. Vatandaşlarımızı MüzeKart kullanmaya ve kendilerine sunulan bu ayrıcalıktan faydalanmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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