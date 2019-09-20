Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'bisiklet turizmi' açıklaması: 4 milyar euro gelir getirebilir

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı'nın ilk toplantısını geçen ay yaptığını söyledi ve yıl başına kadar kilit personelin, Nisan ayına kadar da diğer çalışanların istihdamının sağlanmasının planlandığını söyledi.

PLAN 27 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı’nın, reklam anlaşmalarını yapıp, hangi ülkelere hangi tür reklamlarla tanıtım yapılacağı yönünde bir yol haritası belirleyeceğini anlatan Ersoy, "Turizm Master Planı’nı açıklayacağımız 27 Eylül’de Türkiye’nin yeni tanıtım filmlerini de yayınlayacağız" dedi.Ersoy, bisiklet turizmini Türkiye’ye getirmek istediklerine işaret ederek "Bisiklet turizmi AB ülkelerine yılda 44 milyar euro kazandırıyor, kruvaziyer turizmi ise 39.4 milyar euro" bilgisini paylaştı.Ajansın bu konuda çalışmaya başladığını dile getiren Ersoy, bisiklet firmalarıyla görüşmelerin devam ettiğini, bisiklet dostu otellere ihtiyaç olduğunu, 2020 sonuna kadar bu projenin hayata geçirilmesini planladıklarını aktardı. Ersoy, bisiklet turizmiyle Türkiye’nin orta vadede 4 milyar euroluk bir turizm gelirine ulaşabileceğini kaydetti.