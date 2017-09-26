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Kruvaziyer gemilere turist başına 30 dolar destek verilecek

Türkiye'ye 31 Aralık'a kadar 750 ve üstü yolcu kapasiteli kruvaziyer gemiyle turist getiren (A) grubu seyahat acentelerine getirdiği turist başına 30 dolar destek verilecek

Kruvaziyer gemilere turist başına 30 dolar destek verilecek

Türkiye'ye 31 Aralık'a kadar 750 ve üstü yolcu kapasiteli kruvaziyer gemiyle turist getiren (A) grubu seyahat acentelerine getirdiği turist başına 30 dolar destek verilecek

26 Eylül 2017 Salı 10:46
Kruvaziyer gemilere turist başına 30 dolar destek verilecek
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RESMİ Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, destekten yararlanabilmesi için acentelerin, kruvaziyer gemilerle turist getirdiğini gösterir belgeleri Kültür ve Turizm Bakanlığına ibraz etmeleri gerekiyor

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Resmi GazeteKruvaziyer GemiBakanlar Kurulu
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