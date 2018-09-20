Kritik toplantı: Rus tur operatörleri Türkiye için hangi kararı aldı?

2018 sezonunda Türkiye'ye dönük yüksek koltuk planlaması yapan Rus tur operatörleri, değişik nedenlerden dolayı beklentiler gerçekleşmeyince, planlanan çok sayıda charter uçuşunu iptal etmek zorunda kaldı. TurizmGüncel'in edindiği bilgilere göre, talebin piyasaya sunulan koltuk arzının altında kalması, Rus tur operatörlerini ortak adım atmaya teşvik etti.

KOŞULLAR BÖYE BİR ADIM ATMAYI ZORUNLU HALE GETİRDİ

Bu nedenle bir araya gelen Rus tur operatörleri, talebin üzerindeki arzın herkese zarar verdiği ve para kaybettirdiği konusunda uzlaştı. Ayrıca, devletin verdiği uçak desteklerinin azalması ve Rusya ekonomisinde yaşanan gelişmeler (rublenin dolar karşısında ciddi oranda değer kaybetmesi ve Rus halkının alım gücünün düşmesi) böyle bir adım atmayı zorunlu hale getirdi.

2019'DA KAPASİTELER KÜÇÜLECEK

Tur operatörleri, toplantıda 2018'de Türkiye'ye planladıkları yüksek kapasiteyi önümüzdeki yıl için planlamama kararı aldı. 2018 sezonundaki küçülme neticesinde herkesin kapasitesinin aşağı-yukarı belli olduğunu belirten operatörler, ''2018 sezonu nasıl bitirildiyse 2019'u da o şekilde planama'' kararı aldı.

Yapılan değerlendirmelere göre, önümüzdeki yıl Rusya'da Türkiye destinasyonuna dönük bir büyüme planlanmıyor. Hatta planamaların bu yılın biraz altında kalabileceği de öngörülüyor.

TALEP ARTARSA CEVAP VERİLECEK

Şu anda böyle bir beklenti olmasa da, talepte bir büyüme olursa bu durum planlamalara yansıyacak. Ancak şu anki verili koşullar, büyümeden ziyade kapasitelerin bu yıl gerçekleşen rakamlarla sabit kalması veya bir miktar küçülmesi yönünde.

KAYNAK: TURİZM GÜNCEL