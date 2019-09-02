Kritik adım: Canlı rezervasyon dönemi 

AMERICAN Airlines, American Express Global Business Travel ve Amadeus, Global Business Travel Association (GBTA) toplantısında perakende seyahat işletmeciliğinde bir dönüm noktasına imza attıklarını açıkladı. American Airlines, American Express Global Business Travel gibi seyahat şirketlerinin, dünyanın en kapsamlı ve güçlü seyahat içeriğine erişim sağlayabildiği Amadeus Travel Platform’dan tam kapasiteyle faydalanmayı amaçlıyor. Şirketler, kapasiteleri ölçeklendirilebilir seviyelere ulaştığında iptal, değişim ve yan hizmetler dahil olmak üzere yeni Amadeus Travel API kullanarak ve uçtan uca rezervasyon akışı ve hizmetini tüm fonksiyonelliğiyle kullanmayı amaçlayarak American’ın NDC destekli American Express Global Business Travel içeriği üzerinden canlı rezervasyonlar yapıyorlar.

SEKTÖR ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASINDA

Düzenlenen toplantıda konuşan American Küresel Satış ve Dağıtım Kıdemli Başkan Yardımcısı Alison Taylor, NDC’nin kendilerini müşterilerine benzersiz bir deneyim sunma yolunda desteklediklerini belirterek, önemli bir dönüm noktasında olduklarını ve NDC destekli içeriği Amadeus kullanan seyahat acenteleri aracılığıyla daha kapsamlı bir erişime sunma yolunda önemli bir adım atıldığını belirtti. American Express Global Business Travel Küresel Tedarikçi İlişkileri Başkan Yardımcısı Michael Qualanton da iş seyahatindeki olasılıkların hiç olmadığı kadar heyecan verici bir hal aldığını belirterek, "Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için değer kazandırma amacı doğrultusunda içeriğe erişimi güçlendiren, şeffaflığı ve alışverişi geliştiren ve hizmet kapasiteleri oluşturan çözümler sunuyoruz" ifadelerini kullandı. İki seyahat sektörü deviyle birlikte başka bir kritik dönüm noktasına eriştiklerini kaydeden Amadeus NDC [X] programı Başkan Yardımcısı Gianni Pisanello, "NDC’nin tüm paydaşlarımız tarafından kullanılacağı taahhüdü üzerinde çalışmaya devam ettiğimiz sürece, sektördeki standardizasyonun, uygulamayı kolaylaştırma, çözümü yaygınlaştırma ve hava yollarının yeni içerik türlerini keşfedebileceği ve yolcuların bu içerikleri doğrudan kullanabileceği teknik bir ortam yaratma yolundaki en önemli faktör olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.