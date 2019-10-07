Kredi destek paketi duyurusu
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Thomas Cook’un iflasının ardından ülkemizde mağdur olan işletmeler için hazırlanan Kredi Destek Paketinden yararlanmak isteyenlere yönelik bir duyuru yayımladı
İŞTE Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayımladığı o duyuru:
“İngiliz Tur Operatörü Thomas Cook’un 23 Eylül 2019 tarihi itibariyle iflas ettiği tüm dünyada duyurulmuştur. Tur operatörü Thomas Cook’un operasyonu durdurduğu ülkelerdeki birimlerden alacaklı olan ülkemizdeki konaklama tesisi işletmelerinden bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kredi Destek Paketinden yararlanmak isteyenlerin; başvuru formunu doldurarak, istenilen diğer bilgi ve belgeler ile birlikte en geç 18 Ekim 2019 Cuma günü mesai saati bitimine kadar bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.
BAKANLIĞA VERİLECEK BELGELER
- Bilgi Formu (Doldurulacak ve yeminli mali müşavir/mali müşavir tarafından onaylanacaktır.
- Mizan (Yeminli mali müşavir/mali müşavir tarafından onaylanacaktır.)
- İlgili tur operatörüne ait alacak hesabının muavin hesap dökümü (Yeminli mali müşavir/mali müşavir tarafından onaylanacaktır.)
- Varsa en yüksek kredi kullanılan bankanın adı (Sadece banka ismi belirtilecektir.)
- Tur Operatörü Thomas Cook ile yapılan sözleşme örneği.
- Şirkete ait “İmza sirküleri” veya şahıs işletmeleri için “İmza beyannamesi” örneği.
- Talep edilen toplam kredi miktarı (Yabancı sigorta garanti fonundan alınacak tutar düşüldükten sonra kalacak şüpheli alacak tutarını geçmeyecektir.)
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
|İmsak
|05:31
|Güneş
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|Öğle
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|Akşam
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|Yatsı
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|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
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|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2