Kredi destek paketi duyurusu

İŞTE Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayımladığı o duyuru:

“İngiliz Tur Operatörü Thomas Cook’un 23 Eylül 2019 tarihi itibariyle iflas ettiği tüm dünyada duyurulmuştur. Tur operatörü Thomas Cook’un operasyonu durdurduğu ülkelerdeki birimlerden alacaklı olan ülkemizdeki konaklama tesisi işletmelerinden bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kredi Destek Paketinden yararlanmak isteyenlerin; başvuru formunu doldurarak, istenilen diğer bilgi ve belgeler ile birlikte en geç 18 Ekim 2019 Cuma günü mesai saati bitimine kadar bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

BAKANLIĞA VERİLECEK BELGELER

- Bilgi Formu (Doldurulacak ve yeminli mali müşavir/mali müşavir tarafından onaylanacaktır.

- Mizan (Yeminli mali müşavir/mali müşavir tarafından onaylanacaktır.)

- İlgili tur operatörüne ait alacak hesabının muavin hesap dökümü (Yeminli mali müşavir/mali müşavir tarafından onaylanacaktır.)

- Varsa en yüksek kredi kullanılan bankanın adı (Sadece banka ismi belirtilecektir.)

- Tur Operatörü Thomas Cook ile yapılan sözleşme örneği.

- Şirkete ait “İmza sirküleri” veya şahıs işletmeleri için “İmza beyannamesi” örneği.

- Talep edilen toplam kredi miktarı (Yabancı sigorta garanti fonundan alınacak tutar düşüldükten sonra kalacak şüpheli alacak tutarını geçmeyecektir.)