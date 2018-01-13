Konyaaltı'nda ucube binalar yükseliyor!

DAHA önce turizm alanı ilan edilen ancak 2016 yılında imar planı ''tercihli konut alanı'' olarak değiştirilen Antalya-Konyaaltı'nda devasa binalar yükseliyor.

Konut alanına çevrilmesi ile birlikte inşaat yoğunluğu artan bölgede, bir yandan biten binalar satılırken, diğer yandan 8-10 parselin daha yapılacağı belirtiliyor.

YAPI YOĞUNLUĞU YÜZDE 20 ARTTI, BLOK BOYLARI SERBEST BIRAKILDI

Konuyla ilgili olarak TurizmGüncel'e bilgi veren Antalya Kent Konseyi Üyesi Recep Esengil, ''Kıyı bandının 6 kilometrelik bölümü turizm alanıydı. 2016 yılında Konyaaltı ve Büyükşehir belediyeleri tarafından alınan kararla burası tercihli konut alanına dönüştürüldü. Tercihli alana dönüştürülünce yapı yoğunluğu yüzde 20 arttı blok boyları serbest bırakıldı.'' dedi.

MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURMADI

Şehir Plancıları Odası'nın plana karşı dava açtığını ve davanın hala sürdüğünü kaydeden Esengil, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıkmayında inşaatların hızla yükseldiğini ifade etti.

KONYAALTI PROJESİNİ DE OLUMSUZ ETKİLEYECEK

Bu yoğun ve yüksek yapılaşmanın kıyıdaki Konyaaltı Sahil Projesini de olumsuz etkileyeceğini dile getiren Recep Esengil, ''Çünkü değerler değişiyor. Konutlar yüksek fiyatlarla satılıyor. Toplamda bunun gibi 12-13 parselden bahsediyoruz. Bazıları başladı bazılarının hafriyatı alınıyor. Bunların kıyıyı kullanım amaçlı birtakım baskısı, özel plaj talepleri olacak. Belediyelerin buna ne kadar direnebileceği de soru işareti. Bu nedenle Konyaaltı projesi de etkilenir.'' şeklinde konuştu.

''KONYAALTI SAHİLLERİ TURİZME KAPANDI''

Konyaaltı'nın 6 kilometrelik sahil bandı için alınan bu kararın tarihi bir karar olduğunu ve Konyaaltı sahillerinin turizme kapandığını söyleyen Recep Esen, ''Bu kadar çirkin bir proje olabilir mi? Mahkemenin ne karar vereceğini ve tepki gösterildiğinde engellenir mi bilmiyorum.'' yorumunu yaptı.