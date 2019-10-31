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Konaklama Vergisi’nde tutarlar belli oldu

Turizmcilerin isyan ettiği Konaklama Vergisi düzenlemesine son şekli verildi. Plan Bütçe Komisyonu'na verilen önergede beş yıldızlı otelde kalanlar için gecelik 18 TL konaklama vergisi alınacak. Konaklama Vergisi önceki düzenlemeye göre turizmciden alınacaktı yeni düzenlemeye göre vergiyi direkt vatandaş ödeyecek.

TURİZM 31.10.2019, 16:47
Konaklama Vergisi’nde tutarlar belli oldu
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MECLİS Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen vergi yasa teklifindeki ‘Konaklama Vergisi' tatil yapan kişilerin maliyetini artıracak şekilde tümden değiştiriliyor. Daha önce turistik tesislerin hasılatından yüzde 2 oranında alınması planlanan konaklama vergisi artık otel ve turistik tesislerden değil doğrudan konaklama yapan kişilerden alınacak. Vergi tutarı gecelik kişi başı 6 ila 18 lira olacak. 4 kişilik bir aile bir hafta tatil yaptığında otel masraflarının dışında ayrıca devlete 168 TL ila 504 lira arası vergi ödemek zorunda kalacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılması öngörülen değişikliğe göre otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart hotel, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesisleri ile dağ ve yayla evi gibi kırsal turizm tesislerinde verilen geceleme hizmetleri Konaklama Vergisi’ne tabi olacak.

5 YILDIZLI 18 TL PANSİYON 6 LİRA

Konaklama vergisi konaklama tesisinin türüne göre ve kişi başına gecelik olarak hesaplanacak. Yeni düzenlemeye göre 5 yıldızlı otel ve tatil köyleri ile butik otel ve özel konaklama tesislerinde kalanlar kişi başına her bir gece için 18 TL konaklama vergisi ödeyecek. Bu vergi 4 yıldızlı otellerde 12 TL, 3 yıldızlı otel ve belediye belgeli konaklama tesislerinde 9 TL, 1 ve 2 yıldızlı otel, pansiyon, motel, apart hotel ve kampinglerle diğer konaklama yerlerinde 6 TL olarak uygulanacak. Bu vergi tutarı her yıl yeniden değerleme oranı kadar artacak. Dolayısıyla yasa bu yıl bitmeden çıkarsa vergi tutarları 2020'de en az yüzde 22.5 oranında zamlı uygulanacak. Konaklama vergisi KDV matrahına dahil edilmeyecek.  Düzenlemenin Meclis'e ilk geldiği halinde ise sadece geceleme hizmeti değil otel ve konaklama tesislerinin verdiği her türlü hizmetler, kiralardan elde ettikleri gelirler dahil her türlü kazançlarından yüzde 2 oranında konaklama vergisi alınacaktı. İşletmelerin bu vergiyi fiyatlara aynen yansıtması ise kolay olmayacaktı. Yeni düzenleme ise vatandaşı doğrudan vergiyle karşı karşıya bırakırken işletmeleri de vergiyi direkt konaklayanlara aktarma imkanı sağladı.

#Turizmci #Konaklama vergisi #TUTAR #Plan Bütçe Komisyonu
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