Konaklama vergisi yayılıyor, Körfez Ülkeleri de uygulamaya başladı

YILLARDAN beri çeşitli vesilelerle gündeme gelen konaklama vergisi uygulamaları yayılıyor.

Bu yılın başında sistemi uygulamaya koyan Yunanistan’dan sonra zengin Arap ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’da konaklama vergisini uygulamaya koydu

Birleşik Arap Emirlikleri'nde vergiler tedarik zincirleri boyunca alınırken, Suudi Arabistan'da son tüketiciden tahsil edilecek.

Konaklama vergisinin Körfez İş Birliği Konseyi üyesi diğer ülkelerde de uygulanacağı, Bahreyn’in bu yılın sonuna doğru, Kuveyt ve Umman’ın da 2019 yılında konaklama vergisi uygulamasına geçeceği belirtiliyor.

Bu arada Katar'ın 2016 yılında anlaşmayı imzalamasına karşın vergi koymaya yanaşmadığı belirtiliyor.

