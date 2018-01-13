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Konaklama vergisi yayılıyor, Körfez Ülkeleri de uygulamaya başladı

Yunanistan'ın 1 Ocak 2018'de yürürlüğe koyduğu konaklama vergisi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de uygulanmaya başladı. % 5 konaklama vergisini Bahreyn, Kuveyt ve Umman da 2019 yılında uygulamaya koyacak

Konaklama vergisi yayılıyor, Körfez Ülkeleri de uygulamaya başladı

Yunanistan'ın 1 Ocak 2018'de yürürlüğe koyduğu konaklama vergisi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de uygulanmaya başladı. % 5 konaklama vergisini Bahreyn, Kuveyt ve Umman da 2019 yılında uygulamaya koyacak

13 Ocak 2018 Cumartesi 22:42
Konaklama vergisi yayılıyor, Körfez Ülkeleri de uygulamaya başladı
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YILLARDAN beri çeşitli vesilelerle gündeme gelen konaklama vergisi uygulamaları yayılıyor.
 Bu yılın başında  sistemi uygulamaya koyan Yunanistan’dan sonra zengin Arap ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’da konaklama vergisini uygulamaya koydu
 Birleşik Arap Emirlikleri'nde vergiler tedarik zincirleri boyunca alınırken, Suudi Arabistan'da son tüketiciden tahsil edilecek.
Konaklama vergisinin Körfez İş Birliği Konseyi üyesi diğer ülkelerde de uygulanacağı, Bahreyn’in bu yılın sonuna doğru, Kuveyt ve Umman’ın da 2019 yılında konaklama vergisi uygulamasına geçeceği belirtiliyor.
 Bu arada Katar'ın 2016 yılında anlaşmayı imzalamasına karşın vergi koymaya yanaşmadığı belirtiliyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Konaklama VergisiKÖRFEZ ÜLKELERİ
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