Komşuda hedef pazar ve ürün çeşitliliği

MATSO olarak bölge turizmini bu sıkıntıdan kurtarmak amacıyla bir dizi çalışmalar gerçekleştirerek, pazar ve ürünü çeşitlendirmek için çaba gösteriyoruz" dedi. MATSO 2017-2021 Stratejik Planı belirlemek amacıyla tüm sektördeki üyeleriyle toplantılar yapmaya devam ediyor. Üyelerin sorunları, görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanan rapor için altıncı toplantı gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında 11, 12, 13 ve 14. Meslek Grubu arama toplantısı yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıya Başkan Ahmet Boztaş, yönetim kurulu üyeleri, meslek komite başkanları ve üyeler katıldı.

'YOL GÖSTERİCİ NİTELİĞİ TAŞIYACAK'

MATSO Başkanı Boztaş, 2013 yılında göreve gelmelerinin ardından MATSO'yu 4 yıllık süreçte tamamen kurumsal bir yapıya ulaştıklarını belirterek, oda olarak kurumsal ve sistemli bir yapıda çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Üyelerin değerli katkılarıyla belirlenen stratejik planın ortak hedeflere ulaşmada kendilerine ışık tuttuğunu vurgulayan Boztaş, "İlk göreve geldiğimizde 4 yıllık stratejik planımızı hazırlamıştık. Şimdi yeniden bir 4 yıllık stratejik plan hazırlıyoruz. Her istediğimizde 'Hadi şu faaliyeti gerçekleştirelim' demiyoruz. Biz yaptığımız çalışmaları sizlerle yaptığımız toplantıların ardından hazırladığımız stratejik plan ve program doğrultusunda yapıyoruz. '2017-2021 Stratejik Planı' toplantılar sonucunda ortaya çıkacak. Bu stratejik plan oda çalışmalarına yön verecek bir yol haritası olacak. Üyelerin değerli katkılarıyla belirlenen ortak hedeflere ulaşmada bize ışık tutacak ve yol gösterici niteliği taşıyacaktır" diye konuştu.

'PAZARIMIZI ÇEŞİTLENDİRMELİYİZ'

Manavgat-Side turizm destinasyonunun Alman ve Rus pazarında yüzde 75 oranında yoğunlaştığını belirten Boztaş, "250 milyon kişinin turizm için seyahat ettiği 170 ülkede turizm hareketi gerçekleşiyor. Biz bölge olarak bunlardan ikisinde yoğunlaşıyoruz. Turizm pazarının yoğun olduğu ülkelerden biriyle yaşanan krizde turizmimiz felç oluyor. MATSO olarak bölge turizmini bu sıkıntıdan kurtarmak amacıyla bir dizi çalışmalar gerçekleştirerek pazar ve ürünü çeşitlendirmek için çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

'13 AYRI ÜLKEDE TANITIYORUZ'

İlçede turizmin ve pazarın çeşitlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Boztaş, bu nedenle 13 ülkede tanıtım gerçekleştiklerini anlattı. Turizmde ürün ve pazar çeşitlendirilmesi için çalıştıklarını kaydeden Boztaş, şöyle dedi: "Pazarın birinde sıkıntı yaşadığımız zaman ilçe ekonomisinde sıkıntı yaşıyoruz. MATSO olarak turizmde grafiği yükselen 13 ülkede stant açarak Manavgat-Side destinasyonunu tanıtmaya çalışıyoruz. Bu ülkelerden seyahat acenteleri yetkilileri, gazeteciler, sosyal medya fenomenleri gibi kişileri bölgemize getirerek tanıtımlar gerçekleştiriyoruz. İlçe ekonomimizin çeşitlenmesi ve güçlenmesi için farklı alanlarda çaba gösteriyoruz. Bir taraftan turizmde ürünü ve pazarı çeşitlendirmek için 13 ülkede Manavgat'ı tanıtıyoruz. İhtisas Organize Sanayi kurmak için çaba gösteriyoruz. Diğer taraftan ilçemizin üniversite şehri olması için çaba gösteriyoruz."

Toplantının moderatörü OMC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ekonomist Reşat Güney tarafından 2017-2021 stratejik plan çalışması kapsamında üyelerin görüş ve düşünceleri alınarak üyelere söz hakkı verildi.