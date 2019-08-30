Kıyılarda 12 konut ve otel projesi durduruldu

BİR gazetecinin koylardaki kaçak yapılara yönelik denetimleri sorması üzerine Kurum, Muğla’nın bütün ilçelerinde 100’ün üzerinde imar denetçisinin çalışmalara devam ettiğini söyledi. Ülke genelinde tespit ettikleri 20 binin üzerinde kaçak yapı olduğuna değinen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kaçak yapıların 3 bin 260’ı Muğla’da. Geçen hafta bin 500’e yakın bağımsız bölümü içeren konutların ve otellerin olduğu yedi projeyi mühürleme kararı aldık ve ilgililerine imara aykırılıkları tebliğ etti. İlgililere bu aykırılıkların giderilmesi için bir ay süre verildi. Bir ay içerisinde ruhsata, imara, imar planına uymayan yapıların düzeltilmesi kendilerinden istendi. Yapmaları halinde işlerine devam edebilirler. İmara aykırılıkları gidermemeleri halinde resen bakanlığımızın gidereceği söylendi. Süreç bu şekilde işliyor.” Dün itibarıyla 1870 konut ve villa yapısı ile altı otel ünitesinden oluşan 18 projeyi incelediklerini belirten Kurum şunları söyledi: “12 projede tespit edilen aykırılıklara ilişkin mühürleme işlemini uyguladık. Yine bu projelerdeki 20 kıyı yapısı da ayrıca mühürlendi. Denetimlerimiz Fethiye’de Marmaris’te bütün kıyı kesiminde devam ediyor. Kıyılarımızı, doğal güzelliklerimizi bu güne kadar kimsenin bozmasına müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Kaçak yapıyla mücadele konusunda da kararlıyız. Tespit ettiğimiz tüm kaçak yapıları da tespit ederek, yıkımlarını kısa sürede gerçekleştireceğiz.”