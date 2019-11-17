Kışlık başkent Alanya: Yazdan kalma günler

HAVA sıcaklığının 25 derece olduğu Alanya’da, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derece olarak ölçüldü. Bu sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı birçok kişi Kleopatra Plajı’na giderek güzel havanın tadını çıkardı. İşte yazdan kalma günlerin devam ettiğini gösteren o eşsiz görüntüler. Ayrıntılar saat 18:00’da Dim Tv Ana Haber Bülteni’nde.